트리즈커머스, 3분기 영업이익 1,421% 급증… 사상 최대 실적 기록

트리즈커머스(Triz Commerce)가 올해 3분기 사상 최대 실적을 달성했다. 회사는 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 1,421% 증가했으며, 월 매출 45억 원을 기록하며 견조한 수익 구조를 재확인했다.트리즈커머스는 2023년 일시적으로 영업적자를 기록했지만, 이는 중장기 성장을 위한 계획된 투자에 따른 것으로, 2022년 시리즈A 투자 유치 이후 고급 인력 확충과 조직 재정비에 집중해왔다. 각 사업부 기능을 단일 조직으로 통합하면서 전문성과 효율성을 강화했고, 비용 구조 개선과 PB(자체 브랜드) 확대 전략이 맞물리며 지난해부터 본격적인 실적 회복이 나타나고 있다.트리즈커머스는 국내 MCN 업계에서 드물게 지속적인 흑자를 창출하는 기업으로 평가된다. ‘A to Z 인플루언서 커머스 지원 시스템’을 기반으로 ▲상품 기획 ▲브랜드 매칭 ▲콘텐츠 제작 ▲유통 관리 ▲CS 대응 ▲데이터 분석 등 커머스 운영 전 과정을 전담팀이 직접 수행한다. 이를 통해 인플루언서는 콘텐츠 제작과 팬 소통에만 집중할 수 있으며, 광고 외에도 지속 가능한 수익화 채널을 확보할 수 있어 업계에서 높은 만족도를 얻고 있다.트리즈커머스는 인플루언서 매니지먼트와 병행하여 자체 브랜드(PB) 사업을 적극 확대하고 있다. 현재 ▲이너뷰티 브랜드 ‘마이해빗(My Habit)’ ▲뷰티 브랜드 ‘아르히(Arhee)’ ▲인플루언서 베르베르와 공동 전개 중인 웰니스 브랜드 ‘플루니(ploonie)’ 등 다양한 PB 포트폴리오를 구축했다. 이러한 브랜드 역량을 기반으로 해외 시장 진출에도 속도를 높일 계획이다.트리즈커머스는 지난해 유튜브 쇼핑 공식 파트너사로 선정되며 플랫폼 기반 커머스 경쟁력을 대폭 강화했다. 최근 인플루언서 커머스 시장이 유튜브를 중심으로 빠르게 확장하는 가운데, 회사는 플랫폼과의 협업을 통해 선점 효과와 신규 수익원 확보라는 두 가지 성과를 동시에 기대하고 있다.10년간 쌓아온 MCN 운영 노하우를 기반으로, 트리즈커머스는 인플루언서 육성 아카데미 론칭을 준비 중이다. 기획 단계부터 교육·육성까지 직접 참여하는 모델을 도입해 인플루언서 Value Chain을 수직적으로 통합함으로써 수익성과 사업 확장성을 극대화할 방침이다.트리즈커머스 관계자는 “글로벌 인플루언서 기반 마케팅 및 유통 시장이 폭발적으로 성장하고 있는 만큼, 당사는 안정적인 흑자 구조를 바탕으로 실적 확대에 더욱 속도를 낼 것”이라며 “기업가치 극대화를 목표로 2027년 IPO를 준비 중”이라고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com