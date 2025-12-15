수원 이목 디에트르 더 리체 Ⅱ. 대방건설 제공

삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 반도체 업황 반등 기대가 커지면서, 이른바 ‘반도체 슈퍼사이클’ 진입 가능성이 경기남부권 주거시장에도 영향을 미치고 있다. 대규모 투자가 예고된 산업 인접 지역뿐 아니라, 산업 수요와 서울 접근성을 동시에 고려하는 주거 선택이 늘어나면서 경기 남부권 주거 지형이 전반적으로 재편되는 모습이다.최근 반도체 산업을 둘러싼 환경은 빠르게 달라지고 있다. 글로벌 수요 회복과 함께 주요 기업들이 설비 투자 확대 계획을 잇달아 내놓으면서, 반도체 산업이 다시 한번 국가 경제를 이끄는 핵심 동력으로 주목받고 있다. 통상 대규모 산업 투자가 가시화되면 고용 안정과 이로 인한 인근지역 인구 유입 및 주거 수요 확대로 이어지는 경우가 많다.다만 최근 시장에서는 반도체 클러스터와의 물리적 거리만으로 주거지를 선택하기보다는, 서울 접근성과 생활권을 함께 고려하는 흐름이 뚜렷해지고 있다. 산업단지 인접 지역은 직주근접 측면에서 강점이 있지만, 서울 주요 업무지구와의 거리나 생활 인프라 측면에서는 한계가 있기 때문이다. 이에 따라 일부 수요자들은 산업 인접성에만 집중하기보다, 경기 남부 산업축과 서울을 동시에 아우를 수 있는 주거지를 대안으로 검토하고 있다.수원 북부권에 위치한 이목지구는 이러한 수요 변화 속에서 거론되는 지역 중 하나다. 이목지구는 경기 남부 산업벨트와 생활권 단위로 연결되면서도, 북수원IC를 통해 사당·양재 등 서울 주요 업무지구까지 자차 기준 30분대 접근이 가능해 서울 출퇴근 수요를 함께 흡수할 수 있는 입지로 평가된다. 특정 산업에 대한 의존도를 낮추면서도, 산업 경기 회복의 간접적인 수혜와 서울 접근성을 동시에 고려할 수 있다는 점에서 주거 선택지로서의 폭이 넓다는 설명이다.이목지구에 공급된 ‘수원 이목 디에트르 더 리체 Ⅱ’ 역시 이러한 입지적 특성을 바탕으로 관심을 받고 있다. 대방건설이 시공한 해당 단지는 총 2,512세대 규모의 브랜드타운 가운데 2차 단지로, 이미 분양을 진행한 기분양 단지다. 단지가 들어서는 수원 장안구는 규제지역에 속하지만, 규제 발표 전 모집공고가 완료되어 10·15 대책으로 새로 강화된 LTV 규제를 적용받지 않는다. 이에 실수요자의 자금 계획 측면에서 부담이 상대적으로 적다는 분석이 나온다.한편 ‘수원 이목 디에트르 더 리체 Ⅱ’는 약 12%대 건폐율, 세대당 약 2.1대 주차대수, 실내 수영장·유아풀·사우나·피트니스·골프연습장·북카페·어린이도서관 등 대단지에 적합한 커뮤니티 시설 구성을 갖추도록 설계됐다. 스타필드 수원, 만석공원, 수원종합운동장 등이 단지와 가까워 기존 수원 원도심의 생활 인프라와의 연계성도 높은 편이다.해당 단지의 견본주택은 수원시 권선구 서둔동 일대에서 운영 중이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com