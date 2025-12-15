‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’ 견본주택 9천여 명 찾아

금성백조에 따르면, 지난 12일(금) 문을 연 ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’의 견본주택에는 개관 3일간 약 9천여 명의 고객이 다녀간 것으로 집계됐다.‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’는 22일(월) 특별공급을 시작으로 23일(화) 1순위, 24일(수) 2순위 청약을 진행한다. 당첨자는 31일(수)에 발표한다. 서류접수는 26년 1월 2일(금)부터 7일(수)까지, 정당계약은 1월 12일(월)부터 14일(수)까지 3일간 진행한다.이 단지는 강화된 10.15 부동산 규제(주택시장 안정화 대책) 적용을 받지 않는다. 청약통장 가입 12개월이 지나고 지역별, 면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상 이천시 및 수도권 거주자는 보유 주택 수와 상관없이 세대주, 세대원 모두 1순위 청약할 수 있다.분양 조건은 계약금 5%, 중도금 60%, 잔금 35%다. 중도금 대출은 무이자, 발코니 확장비는 무상으로 제공되며, 선시공 후분양인만큼 입주 지정 기간도 6개월로 지정할 계획이다.경기 이천시 중리택지지구 B3블록에 지어지는 ‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’는 중리택지지구의 마지막 민간분양 아파트로 지하 2층~지상 20층, 12개 동, 전용면적 59·84㎡, 총 1,009가구 규모로 구성된다. 전용면적별로는 △59㎡A 297가구 △59㎡B 70가구 △84㎡A, A1 476가구 △84㎡B 106가구 △84㎡C 60가구로 타입을 세분화했다.이천시청을 중심으로 한 행정타운과 기존 도심이 인접해 있어 시청, 세무서, 경찰서, 보건소 등 주요 행정시설을 편리하게 이용할 수 있다. 도보권에 상업용지(계획)가 있고 이천종합터미널, 롯데마트, 관고전통시장, 경기도의료원 이천병원 등 편의시설 이용이 쉽다.단지 앞에는 중리초(26년 3월 개교 예정)와 병설유치원이, 반경 2km 내에는 이천중, 이천제일고를 비롯해 이천시립도서관과 학원가가 있다. 또 이천과학고(반도체 특성화 고교, 30년 예정)도 신설 예정으로 차별화된 교육 인프라를 누릴 수 있다.SK하이닉스, 샘표식품, 동아제약, 하이트진로, OB맥주 등 대기업 생산시설로의 출퇴근이 쉽고 용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산단(예정), 용인 반도체클러스터 일반산단(예정) 등 반도체 산업 핵심 거점과의 연계성도 높다.단지에서 약 1km 거리에는 GTX-D(예정), 반도체선(계획)이 갖춰질 경강선 이천역이 있으며 이를 통해 판교, 강남역으로도 이동할 수 있다. 강남, 잠실 등 주요 지역을 오고 가는 광역버스 정류장도 단지 인근에 있다. 차량을 통한 이천IC, 서이천IC 접근성도 좋다.‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’는 지상에 차량이 다니지 않는 공원형 구조로 설계됐으며, 다양한 연령대와 입주민의 라이프스타일에 맞춘 커뮤니티 시설이 함께 들어선다. 전 가구는 남향 위주의 4Bay 판상형 구조로 개방감과 일조권이 우수하다. 천장 높이는 2.4m, 우물 천장고는 2.5m로 여유있는 시야감을 확보했으며, 타입별로 넓은 서비스 면적을 비롯해 현관창고, 알파룸, 드레스룸, 팬트리 등의 수납공간도 제공된다.‘이천 중리 B3블록 금성백조 예미지’의 홈페이지에서는 더 자세한 입지환경을 살펴볼 수 있으며, 각 주택형별 평면과 인테리어, 마감재 등의 정보도 비대면으로 확인할 수 있다.견본주택은 경기 이천시 이마트 이천점 옆에 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com