영종, 청라·송도 생활권 편입... '영종국제도시 신일 비아프 크레스트' 눈길

영종국제도시를 둘러싼 교통호재가 속도를 내면서 생활권은 송도·청라로 확장되고, 서울 접근성이 개선될 것이라는 기대감이 높아지고 있다. 그간 ‘섬 지역’ 이미지로 저평가됐던 영종의 가치가 본격적으로 재조명되는 분위기다.영종은 그동안 인천대교와 영종대교 두 축을 중심으로 외부와 연결돼 왔다. 인천대교는 송도국제도시·연수구 등 인천 남부권의 주요 거점 접근에 유리했고, 영종대교는 청라·계양·부평 등 인천 본도심과 서울 동북권으로 향하는 핵심 통로 역할을 해 왔다.하지만 내년 1월 제3연륙교(총연장 4.68㎞) 개통이 확정되면서 교통 환경은 새로운 전환점을 맞이한다. 인천대교와 영종대교 사이에 놓이는 이 교량이 개통되면 영종~청라 이동 시간이 크게 단축되고, 심리적 거리감이 완화되면서 생활권은 자연스럽게 청라·송도로 확장될 것이란 관측이다.청라에 예정된 스타필드 청라(2027년)와 서울아산청라병원(2029년) 등 핵심 인프라 접근성도 강화된다. 검단·부평 등 기존 도심보다 더 빠르게 이용할 수 있다는 점에서 영종의 가치가 높아지는 부분이다. 인천대교 통행료 인하와 영종·청라 주민을 대상으로 제3연륙교 통행료 전면 무료화까지 더해지며 생활권 확장 효과는 한층 가속화될 전망이다.서울 접근성도 크게 개선된다. 경인고속도로 지하화 사업이 완료되면 남청라에서 서울 여의도까지 17분대 진입이 가능해지고, 제3연륙교와의 연계 효과로 영종의 서울 접근 시간도 대폭 줄어들 것으로 예상된다.이 같은 교통망 확충 기대감은 영종의 가격 경쟁력에도 긍정적 영향을 미치고 있다. 송도는 가격 부담이 높고, 청라는 공급 부족이 지속되는 반면 영종은 합리적인 분양가와 남은 개발 여력으로 실수요 이동이 꾸준할 것이란 분석이다.인구 증가에서도 변화는 뚜렷하다. 인천경제자유구역 통계에 따르면 최근 3년간(2022년 10월~2025년 10월) 영종 인구는 25.14% 증가해 송도(18.27%)와 청라(1.23%)를 크게 앞질렀다. 같은 기간 인천 전체 증가율(2.93%)을 크게 웃도는 수치로, 영종 수요가 빠르게 늘고 있음을 보여준다.이런 가운데 이달 분양을 앞둔 ‘영종국제도시 신일 비아프 크레스트’가 대표적인 교통호재의 수혜 단지로 떠오르고 있다. 영종하늘도시 A19·A20블록에 들어서는 이 단지는 지하 2층~지상 최고 21층, 전체 11개 동, 총 960가구 규모로 조성된다. 실수요 선호도가 높은 전용 84㎡가 895가구, 전체의 95% 이상이 판상형 구조로 설계돼 통풍·채광 효율을 극대화했다.입지적 장점도 뚜렷하다. 많은 세대가 인천대교 브릿지뷰·파노라마 오션뷰·씨사이드파크뷰를 동시에 누리는 트리플 조망권을 확보한다. 단지 앞 초등학교는 지난해 7월 중앙투자심사에서 조건부 승인을 받고 2029년 3월 개교가 예정돼 있어 ‘초품아’ 입지를 갖췄다. 인천하늘고·과학고·국제고 등 명문학군으로의 원활한 접근성으로 초·중·고로 이어지는 교육 인프라도 탄탄하게 마련돼 있다. 약 177만㎡(53만평) 규모의 씨사이드파크와 맞닿은 공세권 입지에 더해, 인근에는 우체국·영종구청(계획)·경찰서(계획) 등이 들어서는 행정타운 조성도 예정돼 있다.영종국제도시 신일 비아프 크레스트의 사전홍보관은 인천 서구 청라동 음악분수사거리 인근에서 운영 중이다. 입주자모집공고 전 청약 관련 상담도 가능하다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com