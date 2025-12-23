AI와 ‘함께’ 일해야 하는 ‘리더’가 챙겨야 할 것[김한솔의 경영전략]

“AI가 내놓는 수많은 답 가운데 ‘정답’을 찾아가는 여정을 구성원들과 ‘함께’하는 리더가 돼야 한다”

◆리더는 더 의심해야 한다

◆AI가 낸 답을 ‘우리의 답’으로 바꾸는 역할

생성형 인공지능(AI)을 빼놓고는 살 수 없는 시대가 됐다. 하루의 시작을 AI가 들려주는 ‘오늘의 운세’와 함께 하는 사람도 있고 연말 휴가 계획을 맡겨놓았다는 사람도 있다. 일상의 변화와 함께 회사 업무에서도 AI는 이제 뗄 수 없는 존재가 돼가고 있다. 각자가 모두 하나씩의 군말 없이 나를 도와주는 비서 하나씩 데리고 일을 하고 있는 듯하다. 이처럼 AI가 만든 달라진 세상, 이 안에서 조직의 리더들은 또 다른 차원의 고민을 해야 한다. AI를 자유자재로 쓰는 직원들을 어떻게 바라봐야 하며 어떻게 이끌어야 할 것인가. AI를 조직에서 잘 활용하려면, 그래서 똑똑한 직원을 더 잘 써먹으려면 리더가 해야 할 세 가지를 챙겨보자.생성형 AI가 놀라운 점은 너무 많지만 ‘속도’다. 특히 ‘글자’를 만들어 내는 속도는 인간이 절대 따라갈 수가 없다. 그래서 많은 조직에서 AI 덕분에 업무 ‘효율성’이 높아질 거라 기대한다. 이런 환경 속에서 일하는 구성원이 어느 날 리더에게 보고서를 내밀며 말한다. “팀장님, AI랑 같이 일했더니 정말 빠르네요! 보고서 완성했습니다!” 이때 리더는 어떤 태도를 보여야 할까.냉정하게 들릴지 모르겠지만 ‘의심’이다. 앞서 말했듯 AI는 빠르다. 그렇다 보니 ‘정확성’이 떨어질 때가 있다. 이를 검증하는 게 리더여야 한다. AI가 만들어낸 데이터가 진짜 정확한 출처에 기반한 것인지 확인해야 한다. 혹은 문제를 제대로 해석한 것인지, 반대의 입장을 간과한 건 아닌지도 검증해야 한다. 박사급 지능을 가졌다고 하는데 가끔 ‘숫자 계산’에서 말도 안 되는 실수를 범하기도 한다. 이를 확인하는 것도 리더의 몫이다.이건 실무자의 할 일 아니냐고 물을 수도 있다. 맞다. 전제는 직원들이 ‘AI의 오류’를 스스로 검증해야 한다. 하지만 안타깝게도 직원의 노력만으론 부족하다. 그 일을 ‘직접’ 수행한 사람은 AI와 함께 만들어낸 결과물에서 부족한 게 잘 보이지 않아서다. 보고서를 쓴 사람은 아무리 읽어봐도 안 보이던 오탈자가 보고 받는 사람에겐 ‘크게’ 두드러져 보이는 것과 마찬가지다. 그래서 리더의 체크가 필요하다. 더불어 구성원의 ‘결과’에 책임을 져야 하는 사람 역시 결국 리더이기 때문이다. 의심의 눈초리를 거두지 말고 결과물의 정확도 체크를 습관화해야 한다.AI를 쓰면서 놀라게 되는 또 다른 장면은 ‘양’이다. 아이디어가 필요해 AI에게 질문을 했는데 답변이 마음에 썩 들지 않아 “다른 아이디어 없어?”라고 물었던 적이 있다. 그럼 3~4개의 다른 걸 준다. 여기서도 별로라면? 다시 물으면 된다. “좀 더 새로운 걸로 알려줘.” 반응은 마찬가지다. 또 3~4개가 나온다. 화수분처럼 끝없이 쏟아내는 생성형 AI의 의견을 읽다 보면 감탄하게 된다. 나 혼자는 아무리 머리를 굴려도 떠오르지 않던 걸 수십 개 쏟아내는 게 AI다. 그것도 엄청나게 빠른 속도로.AI가 답을 ‘막’ 제시할 수 있는 이유는 현실적 ‘제약’을 고려하지 않아서다. 중력이 없는 우주 공간에선 사람들이 떠다니는 것처럼 제약이 없는 ‘아이디어의 세상’에선 어떤 말도 괜찮다. 하지만 우리는 시간도, 비용도, 자원도 충분치 않은 현실에 살고 있다. 그러니 아이디어의 ‘현실성’을 검증하는 눈이 누군가에겐 꼭 필요하다. 이게 리더의 역할이다. ‘그럴듯한’ 생각에 휩쓸리지 않게 중심을 잡아야 한다는 의미다.이렇게 얘기하면 가끔 ‘그럼 AI에게 제약 조건이나 조직이 처한 상황을 알려주고 아이디어를 받으면 되지 않냐’고 묻는 분들이 있다. 좋은 생각이다. 그런데 막상 그걸 하려다 보면 ‘현타’가 온다. 내 머릿속에 감각적으로 ‘암묵지화’돼 있는 내용들을 AI에게 심는다는 게 생각보다 상당히 어려운 일이라는 걸 시도해 보면 알 게 된다. 이걸 AI에게 하나하나 설명하느니 ‘내가 고민하고 말지’라는 생각이 들기도 한다.그럼 AI의 생각에 휘둘리지 않으려면 뭘 해야 할까. 아이디어를 만들어내는 과정에서 걸러내는 건 쉽지 않으니 AI는 본인이 잘하는 ‘아무 생각’이든 하도록 자유롭게 해주되 그다음 단계에서의 검증이 필요하다. 다시 말해 조직 현황과의 ‘적합성’을 검증하는 게 리더의 할 일이다. AI와의 협업을 통해 구성원이 갖고 온 아이디어가 조직의 문제를 실질적으로 해결할 수 있는 건지를 구체적으로 따져야 한다. 우리 조직에서의 실행을 가로막는 장애물은 생각해 봤는지도 물어야 한다. 아이디어는 말 그대로 ‘아이디어’일 뿐이니 ‘느낌적’으로 좋아 보이는 걸 걸러내는 게 중요해서다. 그 아이디어 말고 우리 조직에 더 적합한 대안은 없는지 등도 확인해 볼 필요가 있다.리더는 현실에 발을 붙이고 서서 공중에 떠다니는 아이디어를 붙잡고 있는 구성원을 땅으로 끌어 내려야 한다. AI가 제시하는 수많은 ‘그럴 듯한 아이디어’의 함정에 빠지지 말고 우리 조직의 제한된 자원을 가장 ‘효과적’으로 쓸 수 있는 ‘최적의 아이디어’로 만들어 가야 한다. 리더의 역할은 수많은 대답들 가운데 지금 여기에 가장 적합한 답을 찾아내는 것임을 잊지 말자.자료의 정확도를 검증해 오류를 없애고 우리 조직에서 작동될 수 있게 최적의 아이디어로 만들어낸다면 AI를 ‘잘’ 활용하는 리더는 될 수 있다. 여기서 하나만 더 욕심을 내면 좋겠다. 극단적으로 표현하자면 ‘AI 없이 일하는 조직’을 만드는 것이다.AI 빼놓고는 살 수 없는 시대라고 해놓고 무슨 말이냐고? 어떤 말을 해도 ‘좋은 생각입니다’, ‘기발한 발상이네요’, ‘훌륭한 질문입니다’ 등으로 시작하는 AI, 다들 경험해 봤을 것이다. AI는 기본적으로 질문하는 사람, 즉 사용자의 편의성을 너무 많이 따른다. 그 역시 ‘선택’받아야 하는 존재이기 때문이다. 사용자를 맞춰주는 게 뭐가 문제냐고 생각할지 모르겠다. 이것의 문제는 내가 가진 기존 생각이 강화될 수밖에 없어서다. 그리고 이로 인해 AI가 말해주는 세상 안에 ‘갇힐’ 수 있는 염려가 들어서다.내가 봤던 것, 내가 아는 것, 내가 원하는 쪽으로만 흘러갈 수 있기에 리더의 관여가 필요하다. 구성원들을 AI 세상 밖으로 한 번씩 끄집어내야 한다. 그래서 ‘AI 없이 일하는 것’이라 개념이 필요한 것이다. 가장 쉬운 방법이 직원들 간의 ‘의도적 토론 시간 늘리기’다. 서로 다른 관점, 입장, 정보를 가진 ‘사람’들이 모여서 ‘사람’끼리 이야기하는 시간이 중요하다. 생각은 AI의 도움을 받더라도 일을 하는 건 결국 사람이어서다.AI는 아주 빠른 시간에 정말 많은 답을 내준다. 속도, 분명 매력적이다. 게다가 아주 많은 양을 쏟아낸다. 골라 쓸 수 있게 해주는 것 역시 끌린다. 하지만 빨리 지나가는 풍경에선 놓치는 게 있을 수밖에 없다. 너무 많은 선택지는 오히려 결정 오류를 만들어내기도 한다. 여기서 정신을 차려야 하는 게 리더다. AI가 내놓는 수많은 답 가운데 ‘정답’을 찾아가는 여정을 구성원들과 ‘함께’하는 리더가 돼야 한다.김한솔 HSG휴먼솔루션그룹 조직갈등연구소 소장