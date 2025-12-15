K-패스 혜택 더 커진다...이동거리 멀 수록 기후동행카드보다 좋아

한 달동안 기준 금액보다 많이 쓰면 모두 환급해주는 ‘모두의 카드’가 내년 1월부터 도입된다.국토교통부 대도시권광역교통위원회는 15일 대중교통 이용자의 교통비 부담의 획기적 경감을 위해 ‘모두의 카드’를 도입한다고 밝혔다. ‘모두의 카드’는 기존에 있던 대중교통 K-패스를 확대 개편한 사업이다. 한 달동안 환급 기준금액을 넘어 대중교통비를 지출한 경우 초과분에 대해 모두 돌려받을 수 있다. 예를 들어 수도권에 거주하는 일반 시민은 최대 6만2000원이 교통비로 나간다. 월에 9만원의 교통비가 나오더라도 기준 금액인 6만2000원을 넘어선 금액이라 추후에 2만8000원이 환급된다.기존 K-패스는 한 달에 15회 이상 대중교통을 이동할 경우 월 최대 60회까지 지출 금액의 일부를 돌려주는 서비스다. 일반인은 20%, 청년(19~34세)은 30%, 다자녀(2명 30%·3명 이상 50%)와 저소득층은 53.5%를 돌려준다. 지출 총액 중 20만원 초과분에 대해서는 50%만 환급됐다.‘모두의 카드’ 환급 기준금액은 지역별로 다르게 적용된다. 대중교통 인프라가 지역별로 다르기 때문에 실질적인 혜택을 고려했다.‘모두의 카드’는 일반형과 플러스형으로 구분된다. 1회 이용 요금(환승 금액 포함)이 3000원 미만인 교통수단의 경우에는 일반형에 해당하고, 그 외 교통수단는 모두 플러스형이다. 예를 들어 경기 지역에서 서울로 GTX를 이용해 월 13만원을 지출한다면, 모두의 카드 플러스형 환급 기준이 적용된다. 기준 금액이 10만원이기에 추후 3만원이 환급된다.‘모두의 카드’는 시내, 마을버스, 지하철, 신분당선, GTX까지 모든 대중교통 수단에 적용된다. 수도권과 지방을 포함해 전국의 모든 지역에서 이용이 가능하다.K패스의 혜택이 늘어나면서 서울시의 기후동행카드 혜택과도 다시 비교해볼 필요가 있다. 기존 일반 시민이 월에 7만7500원 넘게 교통비를 사용하면 기후동행카드가 더 유리했다. 월에 7만7500원을 교통비로 쓰는 경우를 예로 들면, 이때 K패스의 환급액은 20%인 1만5500원으로, 62,000원의 교통비가 나온다. 따라서, 그 이상 교통비가 나온다면 월정액이 6만2000원인 기후동행카드가 더 유리했다.‘모두의 카드’ 수도권 기준 일반인의 경우 환급 기준액이 6만2000원이다. 서울 지하철·버스·따릉이·한강버스를 무제한 이용할 수 있었던 기후동행카드와 이용 금액이 같아지게 된다. 서울 외의 지역에서 이용하거나 신분당선, GTX 등 타 대중교통을 이용할 경우에는 K패스의 ‘모두의 카드’가 혜택이 더 크다. 기후동행카드보다 활용 범위가 더 크기 때문이다.‘모두의 카드’는 별도의 카드를 발급받지 않아도 된다. 기존 K-패스로 등록된 카드를 그대로 사용하면 된다. 따로 선택할 것도 없다. 사용 후 환급될 때 자동으로 가장 많은 환급 혜택이 적용된다.2026년부터는 8개의 기초 지자체가 새로 참여한다. 강원의 고성·양구·정선, 전남의 강진·영암·보성, 경북 영양·예천 지역이다. 고령층의 대중교통 이용을 장려하고 이동권을 보장하기 위해 기본형 환급 방식에 새로운 유형을 신설한다. 65세 이상 유형이 신설되고, 혜택은 10%P 확대되어 30%가 된다.김용석 대광위 위원장은 “모두의 카드가 도입된 대중교통 K-패스는 국민들의 교통비 부담을 크게 줄여주는 대체 불가능한 국가대표 교통복지 정책이 될 것”이라며 “앞으로도 국민 모두가 전국 어디서나 모든 대중교통을 편리하게 이용할 수 있도록 혜택은 확대하고, 이용은 더 편리하게 대중교통 K-패스를 지속 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com