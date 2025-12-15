금호미쓰이화학 CI. 사진=금호미쓰이화학

금호석유화학그룹 계열사 금호미쓰이화학은 폴리우레탄 핵심 원료인 MDI(메틸렌 디페닐 디이소시아네이트)의 생산능력을 10만톤 추가 증강하기로 했다고 15일 밝혔다.금호미쓰이화학은 지난 2일 열린 주주총회에서 약 1400억원을 투자해 기존 61만톤 설비를 71만톤으로 업그레이드하는 '디보틀네킹'(생산 공정 효율화를 통한 생산량 증대) 투자안을 승인받았다.이번 투자 결정은 지난 4월 대규모 20만톤 증설 공장 준공을 통해 국내 최대 규모인 61만톤 체제를 갖춘 지 불과 8개월 만에 이뤄진 것으로, 심화되는 글로벌 MDI 시장에서 수익성을 개선하겠다는 의지로 풀이된다.승인된 ‘디보틀네킹’ 투자는 기존 설비의 병목 구간을 해소하고 공정을 개선하여 생산 효율을 극대화하는 방식으로, 금호미쓰이화학은 약 1400억원을 투자해 기존 61만톤 설비를 71만톤 체제로 업그레이드한다.회사 측은 이를 통해 약 2500억원의 매출 증대 효과와 더불어 추가적인 제조원가 절감으로 실질적인 수익성 개선을 기대하고 있다.특히, 글로벌 건설 경기 둔화로 불확실성이 커진 상황 속에서, 회사는 단순한 양적 확대가 아닌 ‘제품 포트폴리오의 질적 고도화’를 전략으로 택했다.금호미쓰이화학은 단열 효율이 높은 ‘고점도 고분자 MDI’ 제품의 생산 비중을 확대할 계획이다. 범용 제품 경쟁이 심화되는 가운데 고부가가치 제품 중심으로 포트폴리오를 조정한다.회사는 지난 4월 준공한 연 20만톤 규모 증설 공장에 MDI 생산 부산물과 폐수를 원재료로 재투입하는 리사이클링 공정을 국내 최초로 도입했다. 해당 공정은 생산 과정에서 발생하는 부산물과 폐수를 재활용하는 방식이다.내년 1월까지 공사업체를 선정하고, 2월부터 본 공사에 착수할 예정이다. 약 11개월의 공사를 거쳐 2026년 12월 말 증설분 상업 생산을 시작하는 것이 목표다. 폐수 처리 및 물류 등 관련 인프라는 2027년 상반기까지 순차적으로 구축할 계획이다.온용현 금호미쓰이화학 사장은 “이번 디보틀네킹 투자는 기존 설비를 최대한 활용해 투자 효율을 극대화하는 전략적 프로젝트”라며 “계획된 일정과 목표 수익성을 달성하여 글로벌 제조사들과 당당히 경쟁할 수 있는 기반을 마련하고, 주주사와 임직원의 기대에 부응하는 성과를 창출하겠다”고 밝혔다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com