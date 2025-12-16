"이색 경험이 곧 사치"…패션계에 퍼지는 특별한 VIP 전쟁[최수진의 패션채널]

패션업계, VIP에 이색 경험 제공하기 위해 노력

닥스, 12년 만에 신라호텔서 패션쇼 개최

레오나드, VIP 고객 초청해 종합 퍼포먼스 행사 펼쳐

LF 관계자 "럭셔리, 경험 깊이 중시하는 방향으로 바뀌는 중"

전 세계적으로 경제가 안 좋습니다. 미국 연방준비제도(연준)가 지난 10일(현지시간) 기준금리를 0.25%포인트 낮춘 것만 봐도 알 수 있죠. 지난 9월과 10월에 이은 3회 연속 인하라는 점도 주목할 부분입니다. 연준은 다양한 지표를 참고해 경기가 안 좋아진다고 판단하면 금리를 인하하기 때문인데요. 특히, 경기 흐름을 판단하는 핵심 지표인 고용의 둔화는 경기 침체로 이어질 가능성이 큽니다.글로벌 무역 갈등과 곳곳에서 일어나는 분쟁으로 경기 변동성도 커지고 있습니다. 이런 상황은 기업에도 부정적인 영향을 미칩니다. 소비심리 악화로 고객들이 지출을 줄이면 수익성이 악화합니다.이런 상황에 기업들은 'VIP(핵심 고객)'로 눈을 돌리고 있습니다. 패션업계도 마찬가지인데요. 충성도 높은 VIP 고객들은 경기 변동성에 상관없이 매출에 기여하고 있습니다. 이 때문에 업계는 VIP 고객 경험 강화에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 과거 VIP 프로그램이 고객 등급에 따른 리워드 중심이었다면 현재는 고객과의 관계를 어떻게 설계하고, 어떤 방식으로 감정적 친밀함과 몰입을 만들어내는지를 중요한 과제로 삼고 있습니다.김용섭 소장이 펴낸 ‘라이프 트렌드 2026’이 제시한 핵심 키워드 ‘경험사치(Experience Luxury)’도 이러한 흐름과 맞닿아 있는데요. 단순한 소비가 아니라 ‘기억에 남는 경험’을 통해 삶의 질을 높이려는 경향이 확산하면서, 소비자들은 경험의 밀도와 감정적 만족도에 더욱 높은 가치를 부여하고 있다는 의미입니다.이러한 변화는 프리미엄 패션과 유통업계에서 뚜렷하게 포착되고 있습니다. 우선, 헤리티지 브랜드일수록 고객들은 제품의 기능을 넘어 브랜드의 역사, 정서, 세계관을 공유하는 경향이 강합니다. VIP 경험 강화가 탄탄한 충성 고객 기반으로 이어지면서, 최근 국내 패션·유통업계 전반에서 ‘돈으로 살 수 없는 경험’을 어떻게 설계하느냐가 주요 경쟁 요소로 부상하고 있습니다.131년 역사를 자랑하는 닥스는 1983년 한국 시장에 진출한 이후 40여 년간 세대를 아우르는 클래식 브랜드로 확고한 입지를 다져왔습니다. 올해 10월 닥스는 12년 만에 신라호텔에 국내 VIP 고객들을 초청해 대규모 패션쇼를 개최했는데요. 단순한 제품 소개가 아닌, 지속 추진한 브랜드 리뉴얼 성과를 집약한 자리로, 패션, 음악, 미식이 한데 어우러진 고객 경험의 장이자 축제로 기획됐습니다.닥스의 소장 컬렉션을 입고 한 자리에 모인 250여 명의 고객들은 런웨이를 통해 컬렉션의 변화와 브랜드 아카이브 스토리를 한눈에 체험할 수 있었고요. 패션쇼가 마무리되자 테이블 위에는 코스 요리와 와인이 준비됐습니다. 인기 가수의 축하 무대가 이어졌고, 고객들을 위한 럭키드로우 이벤트에도 참여했습니다. 고객과 브랜드간 연대가 강화된 겁니다.프랑스 럭셔리 브랜드 레오나드도 해마다 브랜드 충성도가 높은 VIP 고객을 초청해 패션쇼를 진행 중입니다. 지난 11월 신라호텔에서 2026봄·여름(S/S) 패션쇼를 열어 고객들의 호평을 받기도 했죠. 패션과 무용, 미식과 음악이 어우러진 종합 퍼포먼스 행사로 구성해 브랜드의 예술적 세계관과 고급스러운 경험을 전달했습니다. LF 관계자는 "최근 럭셔리 시장은 제품 소유를 넘어 브랜드가 제공하는 경험의 깊이를 중시하는 방향으로 이동하고 있다"라며 "브랜드 고유의 미학과 헤리티지를 희소가치 있는 경험으로 만들어 고객과의 정서적 연결 고리를 공고히 하고 있다"고 말했습니다.이외에도 남성복 브랜드 마에스트로는 최상위 VIP를 대상으로 한 멤버십 프로그램 및 스타일링 클래스 등 다채로운 고객 접점 마케팅을 활발히 진행하고 있고요. 컨템포러리 남성복 브랜드 알레그리는 VIP 고객 대상 스타일링 클래스를 연중 4~5회 운영한다고 합니다.전략의 효과는 수치도 증명됩니다. 닥스, 마에스트로, 알레그리 등 프리미엄 브랜드의 최근 3년 동안 최상위 1% VIP 고객의 구매 금액은 매년 두 자릿수대의 증가율을 보이고 있기 때문인데요. 마에스트로의 최고급 라인 ‘알베로(ALBERO)’ 재킷과 알레그리의 럭셔리 라인 ‘프레스티조 디 알레그리(Prestigio di Allegri)’의 올해 판매 성장률도 전년비 15%, 20%를 기록 중이라고 합니다.패션 브랜드뿐만이 아닙니다. 백화점에서도 VIP 고객의 힘은 더욱 커지고 있는데요. 롯데백화점의 VIP 매출 비중은 2020년 35%에서 지난해 45%로 증가했고, 신세계백화점 강남점은 VIP 매출 비중 52%를 기록하며, 올해 처음으로 절반을 넘어섰습니다.그래서 백화점들도 VIP 대상 ‘경험의 질’ 강화에 초점을 맞추고 있죠. 롯데백화점은 2023년부터 정기 휴점일에 VIP를 초청하는 ‘더 프라이빗’ 행사를 운영 중입니다. 서울 본점, 잠실점 등 주요 점포에서 공연과 파티형 프로그램을 결합해 차별화된 콘텐츠를 내세우고 있습니다. 현대백화점은 신라호텔에서 진행하는 ‘프라이빗 파티’로 400명 규모의 VIP를 별도 관리하고 있으며, 내년부터 VIP 등급보다 더 높은 VVIP 최상위 등급을 신설하는 것으로 알려졌습니다. 갤러리아는 정기 휴점일에 ‘프레스티지데이(P데이)’를 열어 VIP 대상 맞춤 서비스를 제공하고요.해외도 마찬가지입니다. 도쿄 이세탄백화점 신주쿠 본점은 봄과 가을 연 2회 단청회를 엽니다. 연간 300만엔 이상을 쓴 고객만 출입할 수 있는 행사에는 에르메스, 루이비통 등을 비롯한 글로벌 명품 브랜드가 전용 상품을 공급합니다. 행사 당일 매장은 연회장처럼 꾸며지며, 음악 공연과 계절 장식, 샴페인 등이 제공됩니다. VIP에게 단순 구매를 넘어 ‘비일상적 소비 경험’을 제공하는 구조로, 올해 1월 단청회 행사에서는 하루에만 46억엔(약 430억원)의 매출을 기록했습니다.업계 관계자는 "VIP 경험 마케팅이 고객 관리 차원을 넘어, 브랜드 중장기 성장성을 뒷받침하는 전략적 자산으로 작동하고 있다"고 평가했습니다. 그는 "브랜드가 향후 확보할 고객층의 깊이와 폭을 넓히는 동력으로도 이어지는 중요한 전략"이라고 강조했습니다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com