김영수 런앤인사이트 대표, ‘2025 대한민국 인적자원개발 대상’ 명강사 대상 수상

김영수 런앤인사이트 대표가 지난 10일 열린 '2025 대한민국 인적자원개발 대상'에서 명강사 부문의 대상을 수상했다.대한민국 인적자원개발 대상은 국내 HRD 분야의 권위 있는 상이다. 한국HRD협회가 1995년 인적자원개발의 위상과 저변 확대를 목적으로 제정해 국내 HRD 분야의 발전과 교육문화 진흥에 기여한 기업과 교육기관, 강사 등을 매년 선정해 수여하고 있으며 고용노동부와 월간HRD가 후원하고 있다.명강사 선정을 위한 평가항목은 전문성, 성과, 기여도의 세 가지다. 심사위원 총평에 따르면 김영수 대표는 경제학과 교육학 기반의 다학제적 전문성과 다년간의 HRD 실무 및 강의 경험을 결합해 조직의 리더십과 문제해결 영역에서 실질적인 행동변화를 이끌어왔다고 평가했다.아울러 강의에 대한 높은 반복 의뢰율은 강의품질과 교육성과를 명확히 증명하고 있으며, 저서 등 다양한 채널을 통한 지속적인 지식 확산 활동 또한 모든 평가항목에서 균형을 갖추었다는 평가를 받는데 한 몫 했다고 전했다.김 대표는 리더십과 직무스킬 교육을 주로 하고 있다. 조직의 리더 계층을 대상으로 성과관리, 코칭, 의사결정 등을 강의하며, 특히 MBTI와 버크만 등 진단을 기반으로 한 '자기인식과 타인이해', '신임 팀장 육성'을 위한 강의에서 높은 만족도를 보이고 있다. 또한 직무스킬 분야에서는 기획력과 문서작성 분야에서 AI를 활용한 실습 기반의 교육 설계로 호평을 받고 있다.김 대표는 "많은 기관에서 찾아주시고 심사위원분들의 좋은 평가로 이번 명강사 대상을 수상하게 됐는데, 무엇보다 오늘이 있기까지 많은 도움을 주셨던 모든 분들께 감사 드리고 겸손한 자세로 더 많은 연구를 통해 조직과 개인의 성장과 발전에 도움이 될 수 있는 다양한 프로그램을 제공하겠다"고 전했다.