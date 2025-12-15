비트코인을 법정화폐로 채택한 엘살바도르가 지난달 12일(현지시간) 수도 산살바도르에서 세계 최초로 정부가 공식 후원하는 비트코인 콘퍼런스를 열었다. 사진=연합뉴스

비트코인 가격 하락세가 얼마나 이어질지를 두고 관심이 쏠리고 있다.14일(현지 시간) 암호화폐 전문매체 코인데스크는 비트코인 1차 지지선이 8만6000달러라고 보도했다.알리 마르티네스 암호화폐 분석가는 자신의 X(옛 트위터)에서 “이 지지선마저 무너지면 깊은 조정이 발생할 것”이라고 전망했다.이날 암호화폐 시장은 글로벌 금융시장에서 위험 회피 심리가 재확산하며 일제히 하락했다.15일 오전 10시 기준 글로벌 코인 시장 중계사이트 코인마켓캡에서 비트코인은 24시간 전보다 2.02% 하락한 8만8528달러를 기록하기도 했다.비트코인이 8만9000달러 선 아래로 내려간 것은 이달 8일 이후 처음있는 일이다.이번 하락은 주요 거시경제 지표 발표를 앞둔 경계심과 글로벌 긴축 우려가 겹친 결과라는 시각이 지배적이다.이번 주 미국에서는 연방정부 셧다운으로 발표가 지연됐던 소비자물가지수(CPI) 등 주요 경제지표가 공개될 예정이다.일본의 금리 인상 가능성도 시장에 큰 하방 압력을 가하고 있다는 분석도 제기된다.일본이 금리를 인상하면 그간 저금리 엔화를 빌려 암호화폐에 투자했던 ‘엔 캐리 트레이드’가 대거 청산될 수 있기 때문이다.김정우 기자 enyou@hankyung.com