서울 강남구 논현동 영풍그룹 사옥. 사진=영풍

영풍과 MBK파트너스는 15일 고려아연이 미국에 제련소 건설을 추진하는 것에 대해 최윤범 고려아연 회장 측의 '경영권 방어용'이라고 반발하고 즉시 법원에 신주발행금지 가처분 신청을 제기할 계획이라고 밝혔다.영풍·MBK는 이날 보도자료를 내고 "금일 새벽 언론보도를 통해 고려아연 경영진이 임시이사회를 열고 '미국 제련소 건설을 위한 제3자 배정 유상증자' 안건을 논의할 것이라는 사실이 알려졌다"며 "고려아연 최대주주인 영풍과 MBK 측 이사들은 회사의 미래를 좌우할 중대한 안건에 대해 사전 보고나 논의 과정에서 철저히 배제됐다"고 주장했다.영풍·MBK는 특히 임시 이사회 과정에서 최대주주 측 이사들이 사전 보고나 논의에서 배제됐다며 "이사회 기능을 무력화한 중대한 절차적 훼손"이라고 비판했다.또 10조원 규모의 투자 리스크를 회사가 부담하면서 핵심 지분 약 10%를 외국 투자자에게 넘기는 것은 "기형적 구조로 배임 소지가 있다"고 했다.영풍·MBK는 "이번 안건은 회사의 사업적 필요성보다는 최윤범 고려아연 회장의 개인적 경영권 방어를 위해 '아연 주권'을 포기하는 국익에 반하는 결정"이라며 "미국 정부가 프로젝트가 아닌 고려아연 지분에 투자하는 것은 사업적 상식에 반하는 '경영권 방어용 백기사' 구조일 뿐"이라고 주장했다.이들은 미국에 '울산제련소 쌍둥이 공장'을 짓는 것이 국내 제련 산업 공동화와 핵심 기술 유출로 이어질 수 있고, 국내 생산·수출 구조를 붕괴시킬 우려가 있다고도 지적했다.아울러 이번 유상증자가 주주의 신주인수권을 침해하고 회사에 손해를 끼친다며 "법적 조치를 통해 반드시 시정하겠다"고 밝혔다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com