사진=연합뉴스 제공

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 자산가치가 6000억달러를 돌파하며 사상 최고 수준에 도달했다.미국 경제지 포브스는 15일(현지시간) 머스크의 자산을 6770억 달러(약 995조5000억원)로 추산했다고 보도했다.이번 자산 증가는 머스크가 설립해 경영 중인 비상장 우주기업 스페이스X이 기업가치가 급등한 영향이다.스페이스 X는 최근 내부자 주식 매각 과정에서 기업가치를 8000억달러로 평가받았으며 이는 지난 8월 평가액인 4000억달러에서 약 4개월 만에 두배로 뛰었다. 머스크는 스페이스X지분은 약 42% 보유하고 있다.포브스는 스페이스X의 기업가치 재평가로 인해 머스크의 자산이 종전보다 1680억 달러 증가했다고 설명했다.특히 스페이스X가 내년 기업공개(IPO)를 목표로 하고 있는 가운데 시장에서는 상장 시 기업 가치가 최대 1조달러(약 1470조5000억원)를 넘을 가능성이 크다고 전망했다.머스크는 역사상 처음으로 6000억달러 돌파한 인물이며 인류 최초의 ‘조(兆)만장자’ 타이틀에 한층 가까워졌다.한편 포브스가 집계한 세계 2위 부자는 자산 2520억달러(추정치)를 보유한 구글 공동창업자 래리 페이지다.머스크와의 자사산 격차는 4250억달러에 달한다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com