서학개미, 미국 주식 매수세 급감

서학 개미의 미국 주식 매수세가 시들한 모습이다. 최근 원달러 환율이 1480원에 육박하는 등 고환율이 영향을 미친 것으로 분석된다.16일 한국예탁결제원에 따르면 국내 투자자는 지난 6∼12일 미국 주식을 2억2828만 달러(약 3373억원) 순매수 결제한 것으로 집계했다. 한 주 전 10억786만 달러(약 1조4893억원) 순매수 결제했던 것과 비교해 77.35% 줄었다.2주 전과 비교하면 감소 폭은 더 커진다. 2주 전 순매수 결제액은 13억6996만 달러(약 2조244억원)였다.미국 주식 순매수세는 여전하지만 규모는 크게 축소된 것이다. 원달러 환율이 고공행진을 거듭해 부담을 느낀 국내 투자자가 투자 규모를 줄인 것으로 풀이된다.이 기간 환율은 서울 외환 시장에서 주간 거래 종가(오후 3시 30분) 기준으로 1,468.8원에서 1,473.7원으로 4.9원 올랐다.13일에는 환율이 야간 거래에서 1,477.0원을 기록해 1480원을 목전에 두기도 했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com