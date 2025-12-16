서학개미, 미국 주식 매수세 급감서학 개미의 미국 주식 매수세가 시들한 모습이다. 최근 원달러 환율이 1480원에 육박하는 등 고환율이 영향을 미친 것으로 분석된다.
16일 한국예탁결제원에 따르면 국내 투자자는 지난 6∼12일 미국 주식을 2억2828만 달러(약 3373억원) 순매수 결제한 것으로 집계했다. 한 주 전 10억786만 달러(약 1조4893억원) 순매수 결제했던 것과 비교해 77.35% 줄었다.
2주 전과 비교하면 감소 폭은 더 커진다. 2주 전 순매수 결제액은 13억6996만 달러(약 2조244억원)였다.
미국 주식 순매수세는 여전하지만 규모는 크게 축소된 것이다. 원달러 환율이 고공행진을 거듭해 부담을 느낀 국내 투자자가 투자 규모를 줄인 것으로 풀이된다.
이 기간 환율은 서울 외환 시장에서 주간 거래 종가(오후 3시 30분) 기준으로 1,468.8원에서 1,473.7원으로 4.9원 올랐다.
13일에는 환율이 야간 거래에서 1,477.0원을 기록해 1480원을 목전에 두기도 했다.
김정우 기자 enyou@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지