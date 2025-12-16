맑은소프트-웅진씽크빅, 서울대한국어 콘텐츠 활용한 한국어 시장 확대 협력

이러닝 솔루션 전문기업 맑은소프트(대표 하근호)와 국내 대표 교육 기업 웅진씽크빅(대표 윤승현)이 지난 12일 한국어 교육 시장 확대를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 협약을 통해 양사는 웅진씽크빅의 AI 기반 한국어능력시험 학습 서비스 'thinkbig TOPIK'과 맑은소프트가 공급하는 서울대학교 한국어 콘텐츠를 활용한 포괄적 파트너십을 구축하고, 판매·홍보·교육 협력 등 다각적인 한국어 교육 프로젝트를 공동으로 추진하기로 했다.협약에 따르면 웅진씽크빅은 thinkbig TOPIK 서비스 및 관련 기술 지원을 제공하고, 맑은소프트는 서울대학교 한국어 콘텐츠 공급 및 기술 지원을 담당하며, 양사가 보유한 차별화된 교육 자산을 결합해 글로벌 한국어 학습자들에게 통합 학습 솔루션을 제공할 예정이다. 특히 웅진씽크빅은 씽크빅 토픽 서비스와 함께 서울대한국어플러스 강의를 연계 판매하고, 맑은소프트는 서울대한국어플러스 수강생을 대상으로 씽크빅 토픽을 번들 제공하는 등 상호 시너지를 극대화하는 방안을 추진한다.맑은소프트가 운영하는 서울대한국어플러스 동영상강좌는 서울대학교 언어교육원의 50여 년 한국어 교육 노하우가 집약된 대한민국 최대의 교재를 기반으로 기획된 온라인 교육콘텐츠로서 출시부터 다양한 기관으로부터 관심을 끌고 있으며, 체계적인 커리큘럼과 전문 강사진의 동영상 강의를 통해 초급부터 고급까지 단계별 한국어 학습을 지원하고 있다.웅진씽크빅의 thinkbig TOPIK은 올해 1월 출시된 AI 기반 한국어능력시험 대비 솔루션으로, TOPIK 1급부터 6급까지 전 등급을 커버하는 12가지 맞춤형 커리큘럼과 'AI 레벨 테스트', 'AI 쓰기 튜터' 등 생성형 인공지능 기술을 활용한 실시간 피드백 기능을 제공하며, 현재 10개 언어를 지원해 글로벌 학습자들의 접근성을 높이고 있다.최근 K-드라마, K-팝 등 한류 콘텐츠의 세계적 확산으로 한국어 학습 수요가 급증하면서 국내 대학 진학과 취업을 목표로 하는 외국인 유학생 및 근로자가 크게 증가하고 있으며, 특히 TOPIK 응시자 수는 매년 두 자릿수 성장률을 기록하며 체계적인 한국어 교육 솔루션의 필요성이 더욱 커지고 있다. 이러한 시장 환경 속에서 양사의 협력은 기초 한국어 학습부터 공인 시험 대비까지 원스톱으로 제공하는 통합 교육 생태계 구축이라는 점에서 주목받고 있다.맑은소프트 하근호 대표는 "서울대학교의 권위 있는 한국어 교육 콘텐츠와 웅진씽크빅의 혁신적인 AI 학습 기술이 결합되면서 글로벌 한국어 학습자들에게 최고 수준의 학습 경험을 제공할 수 있게 됐다"며 "이번 전략적 파트너십을 통해 한국어 교육의 질적 향상은 물론 해외 시장 진출에도 탄력을 받을 것으로 기대한다"고 밝혔다.양사는 이번 협약의 유효기간을 1년으로 설정하고, 이 기간 동안 국내외 대학, 어학원, 기업 등 교육기관과의 제휴를 확대하며 한국어 교육 프로젝트를 본격 추진할 예정이다. 또한 상호 기술 지원과 콘텐츠 공급을 통해 각자의 서비스 경쟁력을 강화하고, 공동 프로모션과 교차 판매 전략을 통해 시장 점유율 확대에 나선다는 방침이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com