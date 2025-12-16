LG전자 플래그십 D5, 가전 오픈 세일 행사 앞두고 사전예약 진행

'LG전자 플래그십 D5'는 대규모 가전 오픈세일을 앞두고 사전예약을 진행한다. 1차 사전예약은 12월 19일(금)부터 22일(월)까지, 2차는 12월 25일(목)부터 29일(월)까지다.LG전자 플래그십 D5에서는 오픈세일 행사 및 사전예약 기간동안 단독 사은품 증정, 오픈세일 특별 할인가 제공, 다품목 동시 구매 혜택, 금액대별 사은품 및 멤버십 포인트 증정 등 풍성한 혜택을 제공한다.먼저 오픈 세일 특가 행사로 행사 기간 중 최신 가전을 특별 할인가로 구입할 수 있는 기회를 제공한다. 또한 '매장 상담 예약' 후 방문 시 단독 사은품으로 신혼부부에게 꼭 필요한 시중 5만원 상당 고급 도자기 홈 14P SET를 증정한다.다픔목 동시 구매 혜택도 좋다. 행사 기간 중 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 해당 품목에 대해 다품목 동시 구매 시 최대 500만원 상당 혜택을 제공한다.금액대별 사은품 및 포인트 혜택도 있다. 가전 구입 금액에 따라 테팔, 햄튼, 에머, WMF, 클래딘, 한국도자기, WOLL, ELLE, 콕스타, 아이젠베르그, BRK, 라체나 등 인기 브랜드의 소형가전 및 주방용품을 원하는 제품으로 선택 증정하고, 최대 150만 멤버십 포인트를 제공한다.매장 관계자는 "고객 감사와 응원의 마음을 담아 다채로운 프로모션과 혜택을 많이 준비했다. 특히 사전예약을 잘 활용하면 더 많은 혜택이 있다"며 "특히 연말, 새해를 앞두고 결혼가전 및 입주 이사가전 구입을 계획 중이라면 좋은 기회가 될 것”이라고 소개했다.LG전자 플래그십 D5는 평범한 가전매장을 넘어 LG전자의 브랜드 철학과 비전을 경험할 수 있는 공간으로 기획됐다. 매장은 제품 체험과 브랜드 경험 공간으로 구성, LG전자의 헤리티지를 담아내 차별화된 가전 쇼핑 경험을 제공하고 있다. LG전자 플래그십 D5는 LG전자 베스트샵 강남본점을 업그레이드하여 프리미엄 가전 공간으로 변화시켰다.한편 LG전자 플래그십 D5 행사 관련 더 자세한 사항 및 변경사항은 매장 문의 등을 통해 확인할 수 있다. 매장은 서울특별시 강남구 도산대로 학동사거리에 위치하고 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com