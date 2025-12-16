경기 수원시 팔달구 화성행궁에서 열린 '2022년 노인 일자리 채용 한마당'에서 어르신들이 구직활동을 하고 있다. 사진=뉴스1

적정 연금과 예상 연금의 격차 ‘월 128만원’

KCGI자산운용은 자사 고객 3,364명을 대상으로 실시한 설문조사 결과, 은퇴 후 적정 연금 수령액은 부부 2인 기준 월 349만원으로 조사됐다고 16일 밝혔다. 반면 현실적으로 예상하는 연금 수령액은 월 221만원에 그쳐, 평균 128만원의 격차가 있는 것으로 나타났다.응답자의 78%는 자신의 노후 준비가 부족하다고 평가했다. 이는 지난해 조사 대비 10%포인트 증가한 수치다. 노후 준비가 부족한 이유로는 ‘소득이 적어서’(27%)가 가장 많았고, ‘자녀 교육비 부담’(20%), ‘노후 준비 방법을 잘 몰라서’(18%), ‘주택 마련 부담’(15%) 등이 뒤를 이었다. 인플레이션에 따른 실질 소득 감소가 노후 준비의 주요 제약 요인으로 작용하고 있다는 분석이다.은퇴 시점은 평균 61.4세로 조사됐다. 지난해와 큰 차이는 없었다.직업별로 보면 연금 수령액은 공무원(월 399만원), 교직자(403만원) 등 공적연금 수령 규모가 상대적으로 큰 직군에서 높게 나타났다. 은퇴 전·후 인식 차이도 뚜렷했다. 은퇴 전 응답자는 적정 연금액을 평균 348만원으로 본 반면, 은퇴 후 응답자는 405만원으로 답해 57만원의 차이를 보였다.예상 연금 수령액은 평균 221만원으로, 적정 연금액 대비 128만원 부족했다. 직종별 격차는 법인대표(294만원), 주부(159만원), 자영업자(132만원), 회사원(127만원) 순으로 컸다.노후 준비가 ‘대체로 부족하다’(50%) 또는 ‘매우 부족하다’(28%)고 답한 비율은 78%에 달했다. 직종별로는 자영업자(80%), 회사원(79%), 주부(78%)에서 부족하다는 응답이 높게 나타났다.소득별로는 연소득 3000만원 미만 응답자의 90%가 노후 준비가 부족하다고 답했으며, 연소득 1억원 미만은 69%, 1억5000만원 미만은 51%로 소득이 높을수록 체감 부족도는 낮아졌다.은퇴 희망 시점은 ‘60세 전후’가 39%로 가장 많았고, ‘65세 전후’가 26%로 뒤를 이었다. 응답자의 65% 이상이 60~65세 사이 은퇴를 예상하고 있는 셈이다. 직종별로는 법인대표가 평균 63.1세로 가장 늦었고, 회사원은 61.3세였다.개인연금 상품 중에서는 연금저축펀드를 보유하고 있다는 응답이 67%로, 연금저축보험(32%)을 크게 앞섰다. 연금저축펀드를 선호하는 이유로는 ‘장기 투자 시 기대수익률이 높아서’(50%), ‘세액공제 혜택’(42%), ‘연금 수령 시 저율 과세’(23%), ‘과세 이연 효과’(20%) 등이 꼽혔다.투자 성향은 ‘중위험·중수익’ 선호가 50%, ‘고위험·고수익’ 선호가 29%로 나타나 응답자의 79%가 중위험 이상의 적극적인 투자 성향을 보였다. 선호 투자 대상은 ‘미국 중심 해외주식형 펀드’가 64%로 가장 많았고, 국내 주식형 펀드(45%), TDF 등 자산배분형 펀드(21%), 채권형 펀드(11%) 순이었다.KCGI자산운용은 “물가 상승으로 실질 소득이 감소하면서 노후 준비에 대한 불안이 커지고 있다”며 “연금 부족분을 메우기 위해 개인연금 납입 확대와 함께 장기적인 관점의 자산 배분 전략이 필요하다”고 밝혔다. 이어 “투자 습관 형성을 위한 금융 교육과 장기 수익률 제고를 위한 상품 개발을 지속해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.이번 설문조사는 지난 11월 17일부터 24일까지 KCGI자산운용 홈페이지 이용 고객 3,364명을 대상으로 진행됐다. 응답자 연령대는 40대(37%), 30대(34%), 50대(14%), 20대(11%), 60대 이상(5%) 순이었으며, 여성 비중은 57%였다. 직종별로는 회사원(67%), 자영업자(18%), 공무원(5%), 주부(5%), 교직자(2%), 법인대표(1%)였다.정채희 기자 poof34@hankyung.com