'AI 버블론'에도 불구하고 글로벌 대기업 최고경영자(CEO)들이 AI에 대한 투자를 더욱 확대할 계획이라는 조사 결과가 나왔다. 아직 뚜렷한 AI 수익이 없는데도 장기적 관점에서 AI의 기대 가치가 높다고 판단한 것이다.14일(현지 시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 컨설팅 회사 ‘테네오’가 350명 이상의 상장기업 최고경영자(CEO)들을 대상으로 연례 설문조사를 실시했다. 이중 68%가 2026년 AI에 대한 투자를 확대할 계획이라고 밝혔다.응답자들은 현재 진행 중인 AI 사업 중 절반 이상에서 투자 대비 수익을 창출하지 못했다고 답했다. AI 사업의 성과를 보면 마케팅, 고객 서비스 분야는 성과를 거뒀지만, 보안, 법률, 인사 분야는 적용에 어려움이 있는 것으로 조사됐다.AI가 성과를 내는 시점에 대한 응답도 있었다. 기관 투자자 400명을 대상으로 별도 조사를 진행한 결과, 응답자 중 53%는 AI투자가 6개월 이내에 성과를 낼 것으로 전망했다. 반면 연 매출 100억 달러 이상 대기업 CEO의 84%는 성과가 나타날 때까지 6개월 이상이 걸릴 것으로 예측했다. 투자자와 경영자 간의 인식 차이가 있었다.AI가 고용에 미칠 영향에 대해서도 다른 결과가 나왔다. 전체 CEO의 67%는 AI 도입이 신입 사원 채용을 늘릴 것으로 봤다. 전체 CEO 중 58%는 고위 경영진 인력도 늘릴 수 있다고 판단했다. CEO들은 AI의 활용이 인력 감축이 아닌 조직 재편과 역할 확대로 이어진다고 판단했다.대기업 CEO 중 31%는 내년 상반기 세계 경제가 개선될 것으로 예상된다고 답했다. 작년에는 동일한 질문에 51%가 응답했다. 글로벌 무역과 지정학적 불확실성에 대한 우려가 전년보다 커진 것으로 풀이된다.배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com