15일 신한은행 딜링룸. 사진=신한은행

최일선에서 고객을 대면하는 프라이빗뱅커(PB)들은 내년 한국 증시가 미국과 유사하거나 이를 웃도는 상승 흐름을 보일 것으로 전망했다.신한투자증권은 PB 200명을 대상으로 실시한 2026년 시장 전망 설문 결과를 16일 공개했다.설문에 따르면 PB들은 2026년 글로벌 변동성이 일정 수준 확대되겠지만, 미국과 중국의 경기 호조 흐름은 유지될 것으로 내다봤다. 한국 증시에 대해서는 수출주 중심의 실적 개선을 바탕으로 반도체·인공지능(AI) 업종이 강세를 보일 것이라는 응답이 많았다.환율 전망과 관련해서는 달러 강세가 지속될 것이라는 응답이 우세한 가운데, 원화는 현 수준에서 등락할 것이라는 전망이 가장 많았다. 또 2026년 수익률 측면에서는 코스피가 코스닥보다 우위에 있을 것이라는 응답이 10%포인트 더 많았다.개인투자자들의 2026년 자산 배분 전략으로는 한국과 미국에 각각 50%씩 투자하라는 응답이 43%로 가장 많았고, 한국 비중 70% 이상이 33%, 미국 비중 70% 이상이 20%로 집계됐다.신한투자증권 관계자는 “PB들은 2026년에도 반도체와 AI를 중심으로 한 수출 기업들의 실적 기반 장세가 이어질 것으로 보고 있다”며 “이번 설문이 투자 전략을 점검하는 참고 자료가 되길 바란다”고 말했다.정채희 기자 poof34@hankyung.com