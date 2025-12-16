SKT 정재헌 CEO, “변화관리 최고책임자되어 혁신 이끌겠다” 사진=SKT제공

정재헌 SK텔레콤 대표가 16일 서울 을지로 본사 수펙스 홀에서 취임 후 첫 타운홀을 열고 이동통신사업(이하 MNO)와 AI사업의 빠른 진화를 위한 전사 혁신을 추진한다고 밝혔다.정 대표는 “시장 상황과 경영 환경이 시시각각 바뀌는 상황 속에서 과거의 방식을 열심히 하는 ‘활동적 타성’으로는 변화를 이끌어 낼 수 없다”며 “실패에 대한 책임은 경영진이 지겠다”고 강조했다.이를 통해 구성원들이 창의력을 발휘하고 자유롭게 도전할 수 있는 환경을 조성하겠다고 밝혔다.정 대표는 SKT의 궁극적인 목표는 ‘영구히 존속·발전하는 회사’로서 국가와 사회에 기여 하는 것이라며 통신·AI·인공지능 전환(이하 AX)·기업문화 영역에서의 혁신을 공유했다.그는 고객 중심의 단단한 MNO토대 위에 질적 성장을 전환하는 방향을 제시하며 ROIC(Return On Investment Capital, 투하자본이익률) 지표로 경영 체질을 개선하겠다고 밝혔다.미래 성장의 동력인 AI 사업에 대해 정 대표는 “앞으로는 우리가 잘할 수 있는 분야를 ‘선택과 집중’해 글로벌 빅테크의 속도에 맞춰 경쟁해야 한다”며 AI 데이터센터 및 고부가가치 솔루션 사업 확대, AI 전환(AX)을 통한 업무 방식의 진화를 강조했다.한편 정 대표는 SK텔레콤의 조직문화로 ‘역동적 안정성(Dynamic Stability)’을 강조하며 구성원들이 자율적으로 변화와 도전을 통해 성장에 기여할 수 있는 환경을 마련할 것이라고 전했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com