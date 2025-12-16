(왼쪽) 강진두 KB증권 IB부문 신임 대표 후보, 곽산업 KB저축은행 신임 대표 후보. 사진=KB금융

KB금융지주는 16일 오전 계열사대표이사후보추천위원회(이하 대추위)를 열어 KB증권·KB손해보험 등 6개 계열사 대표이사 후보를 추천했다.KB증권 IB(투자은행) 부문과 KB저축은행 대표 후보로는 각 강진두 현 KB증권 경영기획그룹장 부사장, 곽산업 현 KB국민은행 개인고객그룹대표 부행장이 새로 낙점됐다.강 후보는 KB증권 기업금융1부장, 기업금융 2본부장 상무, 경영지원부문장 부사장 등을 역임하며 기업·인수금융 등 IB 부문에서 전문성을 갖췄다.곽 후보의 경우 KB국민은행 개인마케팅 본부장, 디지털사업그룹대표 부행장 등을 두루 거쳐 KB저축은행의 디지털 전환을 성공시킬 적임자라는 게 대추위의 평가다.이홍구 KB증권 WM(자산관리) 부문 대표, 구본욱 KB손해보험 대표, 김영성 KB자산운용 대표, 빈중일 KB캐피탈 대표, 성채현 KB부동산신탁 대표는 다시 추천돼 사실상 연임에 성공했다.대추위는 "새 성장기반을 마련하기 위해 '사업방식 전환'과 '시장·고객 확장'을 속도감 있게 추진할 수 있는 분들을 계열사 대표이사 후보로 추천했다"고 밝혔다.이날 추천된 후보는 이달 중 해당 계열사의 대표이사후보추천위원회 최종 심사·추천을 거쳐 주주총회에서 확정될 예정이다. 신임 대표의 임기는 2년, 재선임된 대표의 임기는 1년이다.정채희 기자 poof34@hankyung.com