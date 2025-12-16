KB증권의 이홍구 WM부문 대표, 강진두 IB부문 대표 후보. 사진=KB금융지주

KB증권이 이홍구·강진두 각자 대표 체제로 전환한다. 2019년부터 7년간 회사를 이끌어온 김성현 대표는 임기를 마치고 물러난다.KB금융지주는 16일 계열사대표이사후보추천위원회(대추위)를 열고, 오는 12월 말 임기가 만료되는 KB증권 등 6개 계열사의 대표이사 후보를 추천했다고 밝혔다.KB증권 IB부문 대표이사 후보로는 강진두 현 KB증권 경영기획그룹장 부사장이 추천됐다.강진두 후보는 기업금융, 인수금융, 글로벌 IB 등 다양한 IB 영역에서 경력을 쌓아온 인물이다. 영업과 경영관리 부문을 두루 거치며 IB 전반에 대한 실무 경험과 조직 운영 경험을 갖췄다는 평가를 받았다.1968년생 강 후보는 성균관대학교에서 산업심리를 전공하고, 미국 롱아일랜드대학교 대학원에서 MBA를 취득했으며, 서던캘리포니아대학교(USC) 대학원에서 회계를 전공했다.현대증권 시절부터 KB증권까지 조직 변화의 흐름을 함께해온 정통 증권맨이다. 그는 KB증권의 전신인 현대증권에서 구조화금융2실장과 SF(Structured Finance) 실장을 지냈으며, 이후 기업금융1부장, 기업금융2본부장(상무)을 역임했다. IB2총괄본부장(전무)으로 기업금융과 구조화금융 부문을 총괄했다. 2024년에는 경영지원부문장(부사장)을 맡아 전사 관리 업무를 담당했다.현재는 KB증권 경영기획그룹장(부사장)으로 재직 중이다.강 후보는 이달 중 KB증권의 대표이사후보추천위원회 최종 심사 및 추천을 통해 주주총회에서 확정될 예정이다. 신임 대표이사의 임기는 2년이다.이홍구 WM부문 대표는 초개인화 기반의 디지털 플랫폼 고도화 등을 추진, WM 자산규모를 확대했단 점에서 호평을 받아, 강 대표와 회사를 계속 이끌게 됐다. 재선임된 대표이사의 임기는 1년이다.정채희 기자 poof34@hankyung.com