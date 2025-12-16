탈모치료, 건강보험 적용될까

이재명 대통령은 16일 탈모 치료에 대한 국민건강보험 급여 적용을 검토하라고 지시했다.이 대통령은 이날 정부세종컨벤션센터에서 보건복지부 업무 보고를 받고 “과거에는 (탈모 시술을) 미용으로 봤는데 요즘은 (탈모를) 생존의 문제로 받아들이는 것 같다”며 건강보험 적용을 검토할 필요가 있다고 밝혔다.또 젊은이들과의 형평성 문제도 지적했다. “젊을 때는 보험료를 내기만 하고 혜택은 못 받아서 억울하다고 생각하는 경우가 있는 것 같다”고 말했다. 탈모 치료에 건강보험을 적용하면 젊은 세대들도 혜택을 받을수 있다는 얘기다.이같은 지적에 대해 정은경 복지부 장관은 “의학적 이유로 생기는 원형탈모는 치료를 지원하고 있다”면서 “유전적 요인으로 생기는 탈모는 의학적 치료와 연관성이 떨어져서 하지 않고 있다”고 말했다.이 대통령은 현재의 기준에 대해서도 문제가 있다고 지적했다. 그는 “유전적이어서 건보적용을 안 해주는 논리라면 유전병도 유전이라고 보면 기준이 달라질수 있을 것”이라고 말했다. 따라서 탈모를 병으로 분류할지 안 할지의 개념 정리 문제라는 게 이 대통령의 주장이다.이 대통령은 '탈모를 생존의 문제로 받아들이고 있는' 현실을 감안해 예상 비용, 급여 적용 횟수 제한, 총액 제한 등을 검토하라고 복지부에 지시했다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com