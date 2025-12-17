AI 전문기업 메인라인, 창사 20주년 워크샵 개최

AI 전문기업 메인라인(대표 최현길) 창사 20주년 전사 워크샵을 진행했다고 17일 밝혔다.이번 워크샵은 메인라인의 20주년을 맞이해, 앞으로의 새로운 20년을 내다보며 메인라인의 미래 역량과 내실을 공고히 하자는 취지로 진행됐다.이날 최현길 대표이사는 “AI 기술 경쟁은 이미 모든 산업에서 본격화되고 있다”며 “선택과 집중을 통해 전사 역량을 총동원하여, 현재 개발 중인 AI Parser를 중심으로 메인라인의 모든 솔루션을 Web 기반의 AI SaaS 모델로 빠르게 전환할 것”이라고 앞으로 계획을 밝혔다.현재 개발 중인 AI Parser의 시연도 이어졌다. 챗GPT와 같은 챗봇 방식의 채팅을 통해, 보험관련 기초서류(약관/산출방법서/사업방법서)의 정보 추출에서부터 문서 및 보장 내용 요약과 팩터 관리, Rule 관리, 문서 변환 등 보험 업무에 특화된 에이전트 기능들을 선보였다.AI Parser는 메인라인의 인슈어테크 솔루션인 Magic시리즈를 향후 Web 기반의 AI SaaS 모델로 전환 시 베이스가 되는 핵심 서비스 개념이다.이날 워크샵은 업무생산성 향상을 위한 AI 활용과 생성형 AI 입문 특강도 함께 진행됐다. 개발자뿐만 아니라 전 임직원의 AI 역량 강화를 위해 외부 교수를 초빙해 AI 인사이트를 경험해 보는 시간을 가졌다.장기근속자 포상도 이루어졌다. 10년 장기근속자 직원에게는 500만원 상당의 해외가족여행상품권과 현금 100만원이 포상으로 주어졌으며, 전임직원의 단합과 화합을 위해 ‘도전! 메인라인 골든벨’ 등 다채로운 프로그램이 진행됐다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com