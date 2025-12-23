K뷰티 판도 바꾼 김병훈, '기술력·트렌드'로 매출 1조클럽 진입[2025 올해의 CEO]

올해 ‘매출 1조클럽’ 진입 확정

영업이익률은 24.0%에 달해



뷰티 디바이스 대중화, 김 대표 핵심 성과

메디큐브 등 화장품 브랜드도 인지도 높여

김병훈 에이피알 대표는 K뷰티 판도를 바꿨다는 평가를 받는다. 지난해 상장 당시 5만원대에 불과했던 주가는 20만원을 돌파하며 뷰티 시가총액 1위 기업에 올랐다. 에이피알은 수십 년간 K뷰티 대장주 자리를 지켜온 아모레퍼시픽을 밀어내며 새로운 역사를 쓰고 있다.올해는 ‘매출 1조클럽’ 진입도 확정지었다. 2025년 3분기 누적 매출 9797억원으로 전년 대비 104.7% 늘었다. 영업이익은 2352억원이다. 영업이익률은 24.0%에 달한다. 화장품과 뷰티 부문의 고성장세가 분기 전체 실적을 견인했다.특히 에이피알은 글로벌 시장에서 K뷰티 인지도를 높였다. 설립 초반부터 ‘글로벌 회사’가 돼야 한다는 경영철학을 앞세운 김병훈 대표의 전략이 입증됐다. 에이피알은 설립 3년 만인 2017년 미국, 일본과 중국 등에 공식 진출했다. 현재까지 10여 개국에 현지 법인을 설립, 자체 글로벌 유통망을 구축했다. 그 결과 올해 3분기 기준 해외 매출 비중은 80%에 육박하며 미국이 한국을 제치고 가장 매출이 많이 나오는 국가가 됐다. 미국은 단일 국가 최초로 분기 매출 1500억원을 돌파했다.에이피알은 지난 3월 미국 뉴욕 타임스스퀘어와 LA 중심가에서 ‘메디큐브’ 광고 캠페인을 전개하며 미국 소비자들의 시선을 사로잡았다. 4월 LA 메디큐브 팝업스토어 ‘글로우랜드’에는 7일간 5000여 명의 방문객이 몰리며 흥행에 성공했다. 5월에는 미국 뷰티 편집숍 ‘울타뷰티’에 입점해 오프라인 접점을 강화했다. 입점 3개월 만에 월 판매량이 30% 증가했다.뷰티 디바이스를 대중화한 점도 핵심 성과다. 에이피알의 시작은 화장품이었으나 김병훈 대표는 여기서 만족하지 않았다. 김 대표는 ‘좋은 기계’는 비싸야 하고 무겁다는 고정관념을 깨고 2021년 3월 소형 디바이스 ‘더마 EMS 샷’을 선보였다. 2025년 9월 기준 에이지알 뷰티 디바이스의 글로벌 누적 판매량은 500만 대를 돌파했다. 대표 제품 ‘부스터 프로’는 단일 제품으로 글로벌 누적 200만 대 판매를 넘어서며 뷰티 디바이스 1위 기업을 공고히 했다.기존 화장품 브랜드도 글로벌 인지도가 높아지고 있다. 메디큐브의 ‘제로모공패드’를 포함한 토너패드 제품군의 글로벌 누적 판매량은 3월 말 기준으로 1000만 개를 넘어섰다. 새로 선보인 PDRN 제품군은 론칭 약 1년 만에 글로벌 누적 판매량(단품 기준) 1500만 개를 돌파했다.에이피알은 주주가치 제고에도 앞장서고 있다. 올해 1월 2024년에 취득한 600억원의 규모의 자사주를 소각한 것을 시작으로 2월엔 300억원 규모의 자사주를 추가 취득했다. 해당 자사주는 지난 8월 전량 소각했다. 7월에는 창사 이래 최초로 1343억원 규모의 현금 배당을 실시하기도 했다. 이 배당은 상장 후 약 18개월 만에 진행한 것으로 누적 주주환원 금액은 2200억원을 넘어섰다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com