홈 한경BUSINESS [속보] 법원, 인터파크커머스 파산 선고···회생 신청 1년 4개월만 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202512166951b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.12.16 15:35 수정2025.12.16 15:35 강홍민 기자 연합뉴스법원, 인터파크커머스 파산 선고···회생 신청 1년 4개월만강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 “발등에 불 떨어져”…약가 개편에 분주한 제약업계 ‘사다리 걷어차기’ 우려[비즈니스 포커스] '응급실 뺑뺑이' 없어질까···李, 대책 마련해 보고 지시 “아틀라스 시대 끝났다” 美의 고백…中 견제·동행 ‘투트랙’ 전략 선회[글로벌 현장] 두산에너빌리티, 한수원과 5.6조 체코 원전 주기기 공급계약 국힘 갈등 심화되나···국힘 당무위, 친한계 김종혁에 당원권 2년 정지