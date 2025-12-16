한국보건산업진흥원, ‘2024 신용카드 데이터로 본 외국인환자 소비패턴 분석 보고서’발간

외국인 환자 카드 사용액 총 3조 6600억원, 의료 소비 비중 높아

11월 26일 서울 명동 거리가 관광객들과 시민들로 붐비고 있다. 사진= 최혁 한국경제신문 기자

국내를 방문한 외국인 환자들이 가장 많이 지출한 의료 업종이 피부과, 성형외과 순으로 나타났다. 외국인 환자들의 의료 소비액은 주요 관광업종 소비액보다 많아 K-의료가 관광산업에서 높은 비중을 차지하고 있다는 분석이 나왔다.한국보건산업진흥원이 16일 발간한 ‘2024 신용카드 데이터로 본 외국인환자 소비패턴 분석 보고서’에 따르면 지난해 한국을 방문한 외국인 환자들의 신용카드 사용액은 총 3조6647억원으로 이중 의료 업종 소비는 38.3%인 1조4053억원이었다.1인당 카드 사용액으로 보면, 전체업종 기준 약 399만 원으로 의료업종만 볼 때 약 153만 원 수준을 기록했다.업종 별로는 피부과가 5855억원, 성형외과는 3594억 원으로 각각 1위와 2위를 차지했으며 두 진료과의 소비 금액 합계는 9449억 원으로 전체 소비의 25.8%를 기록했다. 한국보건산업진흥원은 “이는 백화점·면세점·일반음식점·특급호텔 등 주요 관광 소비 업종의 합계 소비액을 상회하는 수준”이라고 밝혔다.국적별 환자 수 기준으로는 일본, 미국, 대만, 중국 순으로 많았다. 의료업종 소비금액으로 따지면 미국(3071억원), 일본(2796억원), 대만(1284억 원), 중국(1073억 원) 환자들이 지출한 금액이 높게 나타났다.일본·대만·중국·태국은 의료 소비의 75% 이상이 피부·성형 분야에 집중됐으며 카자흐스탄·몽골 등은 종합병원·내과 중심의 ‘치료형 고액 소비’가 많았다. 미국은 의료업종 이용 비중도 높은 동시에 백화점·호텔·항공 등 관광 소비의 비중도 높은 국가로 나타났다.지역별로는 서울이 전체 의료 소비의 87.6%를 차지했다. 서울은 피부과·성형외과가 많고 백화점 소비 비중도 높아 ‘의료와 쇼핑이 결합된 소비 구조’가 두드러졌다.진흥원 한동우 국제의료본부장은 “외국인환자 의료 소비는 피부·성형 중심의 단기 진료부터 검진·치료 중심의 중장기 체류형 소비까지 다층적인 구조를 보인다”며 “본 분석 결과는 지역별 국가·업종별 소비패턴을 기반으로 한 지역 특화 의료관광 모델 개발과 함께, 지자체 및 관련 산업계에서 정책·사업 기획을 위한 기초자료로 활용될 것으로 기대된다”고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com