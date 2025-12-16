누미네 '귀혼M 글로벌', 2025 P2E 어워드 베스트 RPG 수상

누미네(NUMINE)가 글로벌 서비스 중인 모바일 게임 ‘귀혼M 글로벌(GhostM Global)’이 지난 12월 15일 열린 ‘PlayToEarn 블록체인 게임 어워드 2025’에서 ‘베스트 RPG(Best RPG)’ 부문을 수상했다.‘PlayToEarn 블록체인 게임 어워드 2025(PlayToEarn Blockchain Game Awards 2025)’는 총상금 250만 달러 규모, 전 세계 900여 개 게임과 400여 명의 크리에이터가 참여한 역대 최대 규모의 행사로 치러졌다.누미네가 서비스 중인 ‘귀혼M 글로벌’은 베스트 모바일, 액션, 어드벤처 등 4개 부문에 노미네이트된 데 이어, 가장 치열한 격전지인 RPG 부문에서 최종 트로피를 거머쥐며 글로벌 시장에서의 성공 가능성을 입증했다.‘귀혼M 글로벌’은 원작 IP의 탄탄한 동양 판타지 세계관을 모바일 환경에 완벽하게 이식했다는 평을 받고 있다. 여기에 누미네의 안정적인 운영 능력과 직관적인 P2E 시스템 설계가 더해져, 심사위원단과 글로벌 유저 투표에서 높은 지지를 이끌어낸 것으로 분석된다. 횡스크롤 액션 특유의 타격감과 캐릭터 육성의 재미를 해치지 않으면서 블록체인 경제를 자연스럽게 융합시킨 누미네의 전략이 주효했다는 평가다.이번 어워드에서는 ‘귀혼M 글로벌’ 외에도 전 세계 유망 프로젝트들이 각 부문 수상의 영예를 안았다. 영예의 ‘올해의 게임(Game of the Year)’은 웹 브라우저 기반 채굴 시뮬레이션 게임인 ‘롤러코인(Rollercoin)’이 차지했으며, ‘가장 기대되는 게임(Most Anticipated Game)’으로는 ‘일루비움(Illuvium)’이 선정됐다. 또한, 최고의 생태계(Best Ecosystem) 부문에는 ‘솔라나(Solana)’가 이름을 올렸다.업계 관계자는 “이번 수상은 한국형 MMORPG가 가진 본연의 재미가 웹3(Web3) 환경에서도 충분히 통한다는 것을 증명한 사례”라며, “특히 누미네(NUMINE)가 보여준 안정적인 글로벌 서비스 역량은 향후 한국 게임사들의 블록체인 시장 진출에 중요한 이정표가 될 것”이라고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com