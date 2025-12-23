윤상현, 전세계에 'K뷰티' 심어…사상 최고 실적 이끈 게임체인저[2025 올해의 CEO]

화장품·의약품·건강기능식품 사업 호실적

지난해 이어 올해도 사상 최대 실적 경신 전망



생산공정부터 연구개발(R&D)까지

전사적으로 AI 기술 도입하며 혁신 추진

2025년 한 해는 K뷰티, 특히 한국콜마를 빼놓고는 논할 수 없다. 콜마그룹은 화장품은 물론 의약품, 건강기능식품 사업이 호실적을 기록하면서 지난해에 이어 사상 최대 실적을 경신할 전망이다. 올해 콜마그룹 3분기 누적 매출액은 2조669억원으로 전년 동기(3분기 누적 매출액) 1조8616억원보다 11.0% 증가했다.창업주 윤동한 회장의 장남 윤상현 부회장은 2009년 한국콜마 상무로 입사하면서 본격적으로 회사 경영에 참여했다. 글로벌 컨설팅 회사 베인앤드컴퍼니 이사를 역임한 윤 부회장은 한국콜마에 합류한 이후 잇달아 공격적인 인수합병(M&A)을 단행하며 업계에서 ‘승부사’라는 별명을 얻었다. 2018년 CJ그룹 제약 계열사인 CJ헬스케어(현 HK이노엔)를 1조3100억원에 인수한 게 대표적이다. 윤 부회장은 콜마그룹의 신성장동력을 모색하기 위해 직접 M&A를 주도했다. 이후 CJ헬스케어의 사명을 HK이노엔으로 바꾸고 2021년 8월 성공적으로 기업공개(IPO)를 했다.미국 시장 진출도 윤 부회장의 기획력을 상징하는 사례로 꼽힌다. 그는 2016년 콜마 USA(구 PTP), 콜마 캐나다(Kolmar Canada, 구 CSR)를 인수하며 글로벌 확장의 토대를 선제적으로 마련했다. 이어 2022년 ‘콜마’ 브랜드 상표권을 100% 인수하며 브랜드의 독점적 권리를 확보했고 미국은 물론 글로벌 시장에서 상표권 제한 없이 사업할 수 있게 됐다. 2023년엔 미국 뉴저지에 ‘북미기술영업센터’를 개관하며 영업망을 공격적으로 확대해 왔다.올해 7월에는 콜마USA 제2공장이 본격 가동에 들어갔다. 미국에서 연간 3억 개에 달하는 생산 능력을 확보하고 관세 부담을 해소할 수 있게 된 것이다. 윤 부회장은 지난 7월 펜실베이니아주 스콧 타운십에서 열린 콜마USA 제2공장 준공식에서 “제2공장은 새로운 비전과 협력의 출발점”이라며 “다양한 밸류체인 파트너들과 혁신 생태계를 구축해 북미 최대의 화장품 제조 허브로 성장시켜 나갈 것”이라고 말했다.윤 부회장은 AI에도 관심이 많다. 한국콜마는 생산공정부터 연구개발(R&D)까지 전사적으로 AI 기술을 도입하며 혁신을 추진하고 있다. 최근 한국콜마는 정부 주도의 ‘AI 팩토리 얼라이언스’에 화장품 기업 중 유일하게 주관 기업으로 선정됐다. 회사는 생산 공정을 최적화해 정확도를 95% 이상으로 끌어올리고 다품종 소량 생산 체계를 구축해 고객사의 다양한 수요에 신속히 대응할 계획이다.ESG 경영도 윤 부회장의 주요 성과다. 한국콜마는 미국 시사주간지 타임이 발표한 ‘2026 세계 최고 지속가능 성장기업(World’s Best Companies in Sustainable Growth)’에 2년 연속으로 선정됐다. 타임지는 지난 11월 글로벌 시장조사기업 스태티스타와 함께 전세계 지속가능 성장기업 상위 500개를 발표했다. 이중 한국콜마는 294위를 차지했다. 한국 기업은 작년보다 13개가 줄어든 10개만 선정된 가운데 2년 연속 순위에 오른 화장품 기업은 한국콜마가 유일하다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com