'스벅'에 눌리고 '빽컴메'에 쫓기고...'이디야'의 승부수 통할까?

최근 커피 시장에서의 입지가 예전만 못한 이디야커피가 재도약을 위한 승부수를 던졌다.이디야커피는 음료 용량 확대와 메뉴 개편을 전국 매장에 본격 적용한다고 16일 밝혔다. 지난 8일 공개한 개편안을 실제 매장 운영에 반영하는 것이다.이번 개편의 핵심은 음료 사이즈 체계를 라지(L)와 엑스트라(EX)로 통일한 점이다. 기존에는 메뉴별로 용량 기준이 다르게 운영됐지만, 이번 정비를 통해 전체 음료가 하나의 체계 아래에서 일관되게 제공된다.이디야커피는 기존 14온스(oz)로 제공되던 모든 음료의 기본 용량을 18온스로 확대하고, 기존 단일 사이즈로 제공되던 플랫치노, 쉐이크 메뉴에 엑스트라(EX) 사이즈를 새롭게 도입했다. 이를 통해 음료의 평균 제공 용량은 약 28.6% 증가한다는 게 회사 측 설명이다.용량 확대와 함께 메뉴 구성도 강화한다. 시즌·상시·재출시 메뉴가 재정비되는 한편 신제품도 새롭게 선보인다.레시피를 표준화하고 원부자재를 통합하는 등 운영 체계도 개선했다. 가맹점이 재고 관리와 직원 교육을 효율적으로 할 수 있게 됐다는 평가다.이디야커피 관계자는 “이번 음료 용량 확대와 라인업 확대 적용은 고객의 이용 패턴을 반영해 음료 구성의 편의성과 선택 폭을 넓히기 위한 것”이라고 말했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com