서울회생법원, 인터파크커머스 파산 선고

서울회생법원 회생3부, 인터파크커머스에 파산 선고

지난해 하반기 대규모 미정산 사태를 일으킨 큐텐그룹 계열사 인터파크커머스가 파산 절차를 밟는다.16일 서울회생법원 회생3부(법원장 정준영)는 오전 11시 10분 인터파크커머스에 파산을 선고했다.인터파크커머스는 청산 절차를 밟는다. 2026년 2월 20일까지 채권 신고가 되면 3월 17일에는 채권자 집회와 채권 조사가 실행된다. 채권자 집회에서 영업 폐지·지속 여부 등에 대한 결의가 이뤄질 수 있다. 채권 조사에서는 목록에 기재된 채권의 존재와 금액, 내용 등을 확인한다.법원은 지난 1일 인터파크커머스 회생절차 폐지를 결정했다. 재판부는 "채무자는 사업을 청산할 때의 가치가 채무자의 사업을 계속할 때의 가치보다 크다는 것이 명백히 밝혀졌고 이 사건 관래 법원이 정한 기한인 2025년 11월 13일까지 회생계획안 제출이 없으므로 회생절차 폐지를 결정했다"고 밝혔다.인터파크커머스는 인수자를 구하지 못해며 회생절차가 폐지됐고, 파산에 이르게 됐다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com