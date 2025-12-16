케이엠제약, 동남아 3개국 공식 인증 확보

케이엠제약㈜은 자사 뷰티 브랜드 ‘제로시피(Zerocipe)’ 헤어케어 라인 5종이 태국 식약청(TFDA)으로부터 정식 허가를 취득하며, 동남아 시장 수출을 본격화한다고 밝혔다.케이엠제약은 태국 TFDA의 모든 규제 요건을 충족한 정식 허가를 취득함으로써, 태국 내 안정적인 수입·유통 구조와 중장기 매출 창출이 가능한 사업 기반을 구축했다.회사 측은 이번 태국 인증을 제로시피의 동남아 수출 확대를 위한 출발점으로 삼고, 현지 유통 채널 확대와 브랜드 인지도 제고를 단계적으로 추진할 계획이다.한편 제로시피 샴푸 제품은 베트남에서도 이미 정식 허가를 취득했으며, 말레이시아 역시 인증 취득과 제품 수출을 완료했다. 케이엠제약은 태국·베트남·말레이시아 등 동남아 핵심 3개국에서 공식 인증 및 수출 실적을 확보하며, 동남아 시장 공략을 위한 수출 파이프라인을 구축했다.케이엠제약 백승원 대표이사는 “이번 태국 TFDA 정식 허가는 케이엠제약이 동남아 시장에서 본격적인 수출 성과를 창출하기 위한 중요한 출발점”이라며 “당사는 글로벌 시장의 규제 변화에 선제적으로 대응해 국가별 기준을 철저히 충족한 제품만을 공급하고 있으며, 이를 기반으로 해외 매출 비중을 점진적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.이어 “제로시피를 시작으로 기능성과 안전성을 갖춘 뷰티·생활소비재 브랜드를 중심으로 글로벌 사업 포트폴리오를 강화하고, 중장기적인 성장 동력을 지속적으로 확보해 나가겠다”고 덧붙였다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com