최고 38층 전용면적 40~57㎡ 165세대, 마포 일대 ‘파노라마 한강조망’으로 주목

라비움 한강 이미지. 디오로디엔씨 제공

서울 마포구 합정동에 공급되는 한강 라인 고층 주상복합으로 ‘라비움 한강’이 오는 18일(목) 소형주택(도시형생활주택) 청약을 시작한다.단지는 서울 마포구 합정동 381-49번지 일원 합정7재정비촉진구역에 지하 7층~지상 38층으로 조성되며, 전용면적 40~57㎡ 소형주택 198세대와 전용면적 66~210㎡ 오피스텔 65실까지 총 263세대로 구성된다.이번에 청약을 받는 소형주택은 165세대이며 타입별 가구 수는 ▲40㎡A 81세대 ▲40㎡B 16세대 ▲42㎡ 36세대 ▲45㎡ 16세대 ▲57㎡ 16세대이다.오피스텔 일부(전용면적 114~210㎡)는 희소가치가 높은 펜트하우스 타입으로 설계돼 단지 전체의 가치를 높일 것으로 기대된다.‘라비움 한강’은 최고 38층 높이로 조성되는 만큼 일부 세대에서 뛰어난 파노라마 조망을 감상할 수 있다. 남동향 세대에서는 서강대교와 마포대교, 밤섬, 여의도(서울 한강 불꽃축제)를, 남서향 세대에서는 양화대교와 당산철교, 여의도 전경이 내려다보인다. 서향에서는 양화대교와 성산대교, 선유도를, 동향에서는 신촌, 남산, 북한산 조망을 누릴 수 있다.단지는 지하철 2·6호선 합정역 도보 2분 거리 초역세권 입지에 위치해 대중교통 이용이 편리하고 강변북로, 올림픽대로, 양화로 등 서울 핵심 교통망도 인접해 있다.생활 인프라도 풍부하다. 지하 1층~지상 3층에는 근린생활시설이 들어설 예정이라 향후 입주민들의 ‘원스톱 라이프’가 가능하다. 합정역을 통해 마포한강푸르지오와 메세나폴리스 내 교보문고, 홈플러스 등 다양한 상업시설이 연결돼 있으며 망리단길, 합마르뜨(합정과 몽마르뜨의 합성어), 홍대 상권 등 특색 있는 상권도 인접해 있다.‘라비움 한강’은 상품성도 뛰어나다. 38층에는 하이엔드 스카이라운지가 마련되며 한강뷰를 한눈에 담을 수 있는 조망을 갖출 예정이다. 루프탑 스카이 가든에는 벤치형 휴게 공간과 파이어핏이 조성되는 등 불꽃축제 전망까지 가능한 힐링 공간으로 꾸며진다.B1F 라운지&미팅룸은 개인업무, 회의, 스터디 등을 편안하게 진행할 수 있는 공간이다. 실제 필드를 구현한 최신 시스템으로 날씨나 계절 제약 없이 이용 가능한 스크린골프장이 B2F에 마련된다.‘라비움 한강’ 청약은 청약통장 없이 만 19세 이상이면 누구나 청약이 가능하다. 중도금 대출 무이자도 적용돼 계약금 5%만 부담하고 나면, 입주시까지 추가 부담이 없다.당첨자 발표는 12월 23일(화)로 정해졌으며, 정당계약은 1월 5일(월)부터 7일(수)까지 3일간 진행될 예정이다.‘라비움 한강’은 올해 3월 착공을 시작해 사업 안정성까지 확보한 프로젝트로서 높은 평가를 받고 있다. 견본주택은 서울 강남구 도산대로 519에 위치하며, 사전예약제로 운영 중이다.민보름 기자 brmin@hankyung.com