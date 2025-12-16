'4000선' 무너진 코스피…개인은 1.2조 순매수

코스피가 10거래일 만에 4000선 아래로 떨어졌다. AI(인공지능) 산업에 대한 회의론과 주요 경제지표 발표를 앞두고 경계감이 유입되면서 투자심리에 악영향을 미쳤다.16일 코스피는 전 거래일 대비 91.46포인트(2.24%) 급락한 3999.13에 장을 마쳤다. 코스피가 4000선 아래에서 마감한 건 2일(3,994.93) 이후 10거래일 만이다. 외국인과 기관이 각각 1조303억 원, 2225억 원어치를 쏟아내며 하락세를 주도했다. 개인이 홀로 1조 2517억 원어치를 사들였지만 하락을 막기엔 역부족이었다. 코스닥도 22.72포인트(2.42%) 내린 916.11에 거래를 마쳤다.코스피 시가총액 상위 종목은 모두 하락했다. SK하이닉스(-4.33%), LG에너지솔루션(-5.54%), HD현대중공업(-4.90%)이 낙폭이 컸다. 삼성전자(-1.91%), 현대차(-2.56%), KB금융(-0.96%), 기아(-2.58%) 등도 하락 마감했다. 업종별로는 금속(-6.82%), 건설(-3.18%), 운송장비·부품(-3.11%), 전기·전자(-3.05%), 제조(-2.68%)가 낙폭을 키웠다.뉴욕발 인공지능(AI) 거품론이 코스피를 흔들었다는 분석이 나온다. 이경민 대신투자증권 연구원은 "미국 증시에서 지속되는 AI 수익성 논란 속에 오늘 밤 공개되는 고용 지표 경계심리가 확대되며 코스피가 4,000선 아래로 떨어졌다"며 "일부 소프트웨어 기업들의 투자 의견 하향 조정이 빅테크 종목 변동성을 자극했다"고 분석했다.이날 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 6.0원 오른 1,477.0에 마감했다. 외환당국과 국민연금공단이 연말까지 예정된 650억 달러 한도의 외환스와프 거래를 내년 말까지 연장하기로 합의하면서 하락 출발했으나 장중 위험자산 회피 심리가 강화되며 상승 전환했다.김영은 기자 kye0218@hankyung.com