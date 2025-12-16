김종혁 국민의힘 전 최고위원(연합뉴스)

국민의힘 당무감사위가 16일 친한계인 김종혁 전 최고위원에 대해 당헌·당규 및 윤리규칙 위반 혐의로 당원권 정지 2년의 징계를 당 윤리위에 권고키로 했다.한동훈 전 대표의 이른바 '당원게시판' 사건에 대한 당무감사위의 조사 중에 나온 이번 조치에 대해 친한계가 반발하면서 당내 갈등이 심화할 것으로 전망된다.이호선 당무감사위원장은 이날 여의도 당사 브리핑에서 김 전 최고위원에 대한 조치에 대해 "김 당협위원장은 올해 9월부터 10월 사이 다수 언론 매체에 출연해 당을 극단적 체제에 비유하고, 당원에 대해 모욕적인 표현을 했다"며 "김 위원장의 답변서를 받고 종합적으로 판단한 결과"라고 설명했다.이 위원장은 "김 위원장은 종교 차별적 발언을 하고, 당론 불복을 공개적으로 선언한 바도 있다"고 징계 사유를 설명했다.이어 "김 위원장이 어떤 말을 통해 적극적으로 해당 행위를 한 것도 있지만 소극적으로 침묵을 지키며 해당 행위를 한 것도 있다"며 "발언의 양과 질을 생각할 때 현저히 균형을 상실했기에 결과적으로 상대 당에 오히려 유리하게 활용됐다는 점에서 어떤 것을 얘기하지 않은 것 자체가 해당 행위에 해당한다"고 주장했다.당무감사위의 이번 결정은 당무감사위원 7명 중 5명이 출석한 가운데 내려졌다. 국민의힘의 당원권 정지 징계는 최소 1개월부터 최대 3년까지 할 수 있다.당 윤리위는 당무감사위 조사를 토대로 최종 결정을 내릴 방침이다.강홍민 기자 khm@hankyung.com