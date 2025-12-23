그래픽=송영 기자

임종룡 우리금융지주 회장의 이력은 남다르다. 금융위원장으로 정책을 설계했고 NH농협금융지주와 우리금융을 이끌며 현장을 직접 경험했다. ‘관에서 만든 금융’을 ‘현장에서 굴려본’ 몇 안 되는 인물인 것이다. 그런 그를 상징하는 말 중 하나가 ‘절절포’다. “절대, 절대 포기하지 말라”는 뜻으로 임 회장이 공직 시절은 물론 금융인으로서도 자주 사용해온 표현이다.우리금융지주의 인수합병(M&A) 전략에 드러난 임 회장의 판단력 역시 이런 이력의 연장선에 있다. 그의 결정은 번번이 시장의 예상 궤도를 벗어났다. 소형 증권사 인수를 통해 단기간 외형을 키우기보다 자본 부담을 관리하며 확장성을 확보하는 길을 택했다. 보험 부문에서도 관리가 쉽고 규모가 큰 회사 대신 상대적으로 작지만 리빌딩 여지가 큰 생명보험사를 선택했다. 전통적으로 보수적인 투자 전략을 고수해온 금융지주들과 비교하면 분명 이례적인 행보다.우리금융은 명실상부 종합금융그룹 체제를 갖추게 되면서 은행에 집중됐던 포트폴리오를 개편했고 이는 실적으로 이어졌다. 3분기 순이익이 전년 동기 대비 37% 넘게 늘어난 1조2444억원을 기록한 것. 분기 순익이 1조원을 넘어선 것은 2001년 지주 출범 이후 24년 만에 처음이다.임 회장은 올해 경영 키워드로 ‘생산적 금융’과 ‘리스크 기반의 질적 성장’을 제시했다. 생산적 금융의 핵심은 자금 공급 규모를 늘리는 데 있지 않다. 산업·기업·지역별로 실제 자금 수요가 발생하는 지점을 세분화하고 대출·투자·보증·컨설팅을 묶어 현장에서 작동하는 구조를 만드는 데 방점이 찍혔다. 이를 위해 우리금융은 ‘미래동반성장 프로젝트’를 중심으로 실행 체계를 정비했다.예컨대 혁신 중소·중견기업을 대상으로는 운전자금과 시설자금, 해외 진출, 디지털전환까지 단계별로 연계되는 금융·비금융 지원을 제공하고 있다. 지역·상권 회복을 위해서는 지역 선도기업과 지역 기반 산업 생태계에 대한 금융 공급을 확대하는 한편 소상공인 대상 맞춤형 상품과 재기 지원도 병행하고 있다.실행 과정에서는 ‘속도’와 ‘예측 가능성’을 끌어올리는 데 주력했다. 영업점과 기업금융 전담 담당자(RM) 체계를 정교화하고 우리원(WON)기업을 통해 대출 신청부터 심사·실행까지의 절차를 단순화했다. 이는 공급 규모보다 자금이 실제 현장에 도달해 성과로 이어지는지를 중시한 접근으로 평가된다.리스크 관리와 내부통제는 올해 경영의 전제조건으로 설정했다. 대내외 불확실성이 커진 환경에서 건전성과 자본적정성 관리, 대손비용의 선제적 인식, 사업부문별 수익과 리스크의 균형 점검을 강화했다. 동시에 금융사고 예방과 IT·정보보호 통제 수준을 높이기 위한 점검·개선 과제도 병행했다. 외형 확대보다 지속가능한 성장을 우선하겠다는 경영 기조가 분명히 드러나는 대목이다.디지털전환으로 고객경험 개선과 내부 생산성 혁신을 동시에 겨냥했다. 대고객 채널에서는 모바일 기반 상품·서비스 접근성을 높였다. 기업고객의 경우 우리WON기업 앱을 통해 비대면 계좌개설과 자금관리를 가능하게 했고 우리WON FX를 통해 외환관리 기능도 제공했다. 내부적으로는 데이터 기반 영업·리스크 관리 체계를 강화하고 자동화(RPA)와 분석 중심 의사결정, 협업툴과 AI 기반 개발 방식을 도입해 업무 효율을 높이는 데 초점을 맞췄다. 또 여러 사회공헌활동을 통해 사회 곳곳에 ‘우리’의 의미를 되새기고자 노력했다.김태림 기자 tae@hankyung.com