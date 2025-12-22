해외자산 확대, 과거와는 달라진 고환율 원인

‘환율 되돌리기’보다 ‘변동성 관리’로 정책 초점 바뀌어야

마은성 연세대 경제학부 교수

최근 원·달러 환율을 둘러싼 논의는 쉽게 비관으로 기운다. 외환위기를 겪은 사회적 기억이 여전히 강하게 남아 있기 때문이다. 환율이 오르는 순간 “또 위기의 전조가 아니냐”는 불안이 빠르게 확산한다. 그러나 지금의 원화 약세를 이해하려면 감정적 공포에 기대기보다 환율을 움직여 온 구조적 요인과 수급 메커니즘의 변화를 차분히 짚어볼 필요가 있다.한동안 환율 상승의 배경은 비교적 분명했다. 미국의 금리인하가 지연되고 장기금리가 높은 수준을 유지하면서 달러 자산의 매력이 이어졌고 지정학적 불확실성과 글로벌 금융시장 변동성이 겹치며 달러 선호가 강화됐다. 하지만 최근의 움직임은 이 설명만으로는 충분히 해석되기 어렵다. 달러인덱스가 약세로 전환된 구간에서도 원·달러 환율이 상승하는 모습은 원화 약세가 단순히 달러 강세의 반영만은 아님을 시사한다.여러 지표를 함께 놓고 보면 최근 환율 상승의 성격은 더 또렷해진다. 국제수지와 국제투자대조표, 그리고 개인의 해외주식 순매수 흐름을 종합하면 최근 환율 상승은 외국인 자금 이탈의 결과라기보다 국내 자금의 해외투자 확대가 만들어낸 달러 수요 압력에 가깝다. 과거 위기 국면에서 흔히 떠올리는 패닉성 자본 유출과는 다른 그림이다.이 배경에는 한국 경제의 최근 자산 포트폴리오 변화가 자리하고 있다. 국민연금과 기관투자가의 해외자산 비중 확대, 개인투자자의 해외 주식 투자 증가는 자연스러운 흐름이다. 기업들 또한 수출로 유입된 달러를 곧바로 원화로 전환하기보다 달러로 보유하거나 해외 결제에 직접 활용하려는 경향이 커질 수 있다. 따라서 현재의 환율 압력은 위기의 공포가 촉발한 일회성 충격이라기보다 내생적인 포트폴리오 조정 과정에서 나타난 구조적 수급 변화로 이해하는 편이 정확하다.이 변화는 단기적으로 환율을 자극할 수 있으나 본질적으로는 국내 자산운용의 지평이 넓어지는 과정이기도 하다. 더 나아가 해외투자 확대가 양호한 수익 성과로 이어진다면 이는 외환시장 부담만을 의미하는 부정적 신호로 단정할 필요는 없다. 장기적으로는 포트폴리오 효율성을 높이고 국가 전체의 투자 수익 기반을 확충하는 긍정적 측면도 함께 갖는다.이 같은 인식을 바탕으로 정책의 초점 역시 달라져야 한다. 환율을 특정 수준으로 되돌리겠다는 선언보다는 구조적 달러 수요가 지속되는 환경에서 과도한 변동성과 쏠림을 완화하는 수급 관리와 환리스크 관리가 핵심 과제가 된다. 외환시장 불안이 커질수록 단기 달러 수요가 특정 시점에 집중되며 변동성이 확대될 수 있는 만큼 정책 당국은 일관된 커뮤니케이션과 시장 안정 장치를 통해 기대를 관리하고 외화 수급이 한쪽으로 급격히 쏠리지 않도록 해야 한다.이러한 관점에서 국민연금과 한국은행 간 외환스와프 계약 연장 조치는 대규모 해외투자 과정에서 발생할 수 있는 단기 수급 불균형을 완충하는 장치로서 긍정적으로 평가할 만하다. 기업 역시 환율의 방향을 맞히려 하기보다 조달·결제·투자 전 과정에서 환노출을 점검하고 환헤지를 포함한 리스크 분산 전략을 체계적으로 갖추는 것이 중요하다.이번 고환율을 단순히 “달러가 강해져서 생긴 현상”으로만 보면 핵심을 놓친다. 이번에는 국내외 금융환경 변화에 더해 국내 자금이 해외로 이동하는 과정에서 달러 수요가 구조적으로 커지고 단기에 쏠리기 쉬운 수급 구조가 환율에 반영되고 있다. 따라서 해법은 환율을 예측하는 것이 아니라 쏠림과 변동성을 관리하고 환노출을 줄이는 제도와 관행을 강화하는 데 있다.마은성 연세대 경제학부 교수