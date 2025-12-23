이선정, 외국인 홀린 뷰티 맛집 만들어…K컬처 랜드마크 된 올리브영[2025 올해의 CEO]

전국 오프라인 올리브영 매장

누적 외국인 구매 금액 1조원 달성



지역 협업 통한 상생에도 적극적

2026년에는 글로벌 경쟁력 강화 시도

CJ올리브영 최초의 여성 최고경영자(CEO) 이선정 대표는 올리브영을 외국인이 반드시 들러야 할 ‘관광지’로 만들었다. 프리미어리거 출신 축구선수 제시 린가드부터 백악관 최연소 대변인 캐럴라인 레빗까지 서울을 찾는 모든 외국인들은 올리브영을 한국 관광의 출발점으로 삼는다. 이선정 체제에서 올리브영은 단순한 쇼핑 공간을 넘어 K컬처를 체험하는 필수 코스가 됐다.그 결과 전국 오프라인 매장의 올해 누적 외국인 구매 금액은 사상 처음 1조원을 달성했다. 엔데믹 전환기에 접어든 2022년과 비교해 약 26배 늘어난 액수다. 부가세환급(Tax Refund) 데이터에 따르면 올 들어 190개국 관광객이 올리브영을 찾은 것으로 나타났다.이 대표는 외국인들의 쇼핑 편의를 높이는 데 집중했다. 뷰티를 기반으로 다양한 체험 요소를 도입하고 외국인 구매 비중이 높은 매장은 ‘글로벌관광상권’으로 분류해 다국어 안내부터 외국인 고객 취향에 맞춘 상품 큐레이션 등 쇼핑 편의성을 강화했다.‘K뷰티 랜드마크’ 기능을 전국으로 확대한 것도 이 대표의 주요 성과다. 각 지역 상권을 대표하는 대형 매장인 ‘타운’과 지역 특색을 살린 ‘특화 매장’을 새로운 관광 거점으로 조성한 게 대표적이다. 전국에 운영 중인 20여 개 타운 매장 중 절반이 부산, 제주, 강릉, 청주, 대전 등 비수도권에 있다.지역 협업을 통한 상생에도 적극적이다. ‘강릉 타운’에서는 지역 대표 커피 브랜드인 테라로사와 협업한 향 제품을 판매하고, 돌하르방을 모티브로 개발한 캐릭터로 매장을 디자인한 ‘제주용담점’에서는 제주 특산물을 활용해 개발한 배쓰밤, 스낵 등을 한정 판매하고 있다.올해 11월 1주년을 맞은 혁신매장 ‘올리브영N 성수’에서 처음 선보인 뷰티케어 서비스는 국내외 이용객들에게 호평을 받고 있다. 누적 이용 고객이 3만 명을 넘어섰고 이 중 절반 이상(54%)이 외국인이다. 특히 피부 상태를 진단하고 스킨케어 루틴별로 적합한 상품을 추천해주는 피부 컨설팅은 외국인 이용객 비중이 90%에 육박한다.이 대표는 여기서 그치지 않고 신사업도 추진하고 있다. 글로벌 확장과 웰니스 사업이 대표적이다. 올해 초 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA)에 현지 법인 ‘CJ Olive Young USA’를 설립했다. 미국을 ‘글로벌 K뷰티 1위 플랫폼’ 도약을 위한 전진기지로 삼고 국내에서 ‘K뷰티 산업 생태계’ 조성에 기여한 경험과 노하우를 바탕으로 ‘K뷰티 글로벌화’를 가속화하겠다는 계획이다.국내에서는 K뷰티를 넘어 웰니스까지 소비 트렌드가 확산되는 흐름에 맞춰 새로운 플랫폼을 선보이겠다고 발표했다. 내년 1분기 국내 최초의 옴니채널 웰니스 큐레이팅 플랫폼 ‘올리브 베러’를 론칭할 예정이다. 이 대표 체제에서 올리브영은 K브랜드부터 해외 브랜드까지 폭넓게 아우르는 ‘글로벌 뷰티·웰니스 유통 플랫폼’으로 진화하고 있다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com