식약처 신속심사대상 지정 20일만에 성과

비만약 적응증 확대, 건기식·의료기기와 융합한 솔루션 개발도 추진

한미약품 본사 전경. 사진=한미약품

위고비, 마운자로에 이은 국산 GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드-1) 계열 비만약 출시가 가시화하고 있다.한미약품은 독자 개발한 국내 최초 GLP-1 계열 비만·대사질환 치료제 ‘에페글레나타이드 오토인젝터주(HM11260C, 이하 에페글레나타이드)’의 국내 허가 신청을 완료했다고 17일 밝혔다.에페글레나타이드는 지난 11월 27일 식품의약품안전처가 운영하는 글로벌 혁신제품 신속심사(GIFT) 대상으로 지정된 바 있다. 그 후 20일 만에 공식적으로 허가 신청이 끝난 것이다.GIFT는 치료 효능과 안전성을 현저히 개선한 혁신 신약에 대해 심사 기간 단축과 맞춤형 심사 혜택을 제공하는 제도이다. 한미약품은 지난 10월 비만 성인 448명을 대상으로 한 3상 임상 40주차 중간 톱라인 결과에서 에페글레나타이드가 최대 30%의 체중 감소 효과와 9.75%의 평균 체중감소율, 기존 GLP-1 제제 대비 양호한 안전성을 보인다는 사실을 확인하면서 GIFT 지정 신청서를 제출했다.이번 허가 신청과 함께 한미약품은 ‘Life Cycle Management(LCM) 전략’을 본격 가동해 에페글레나타이드의 확장 가능성을 구체화할 전망이다.한미약품은 ▲당뇨 적응증 확대 ▲프리필드시린지(PFS), 멀티펜 등 제형 개발 ▲국내 최초 디지털융합의약품(DTx) 개발 ▲맞춤형 건기식·OTC 패키지 등을 통해 에페글레나타이드를 ‘종합적인 비만 및 대사관리 솔루션’으로 확대해 시장을 공략해 나갈 계획이다.한미약품은 비만을 제2형 당뇨병과 심혈관질환 등으로 이어지는 복합 대사질환으로 보고, 당뇨병 치료제로 적응증 확대를 추진 중이다. 현재 SGLT-2 저해제 및 메트포르민과의 병용 3상 임상을 진행하고 있다.또한 프리필드시린지(PFS)와 멀티펜 등 제형 혁신을 고려해, 투여 편의성과 복약 순응도를 높이고 가격 경쟁력을 확보할 계획이다.한미약품은 국내 제약사 최초로 디지털융합의약품(DTx) 개발에도 도전한다. 에페글레나타이드와 디지털의료기기를 융합해 근력·운동 수행능력 향상, 체중 감소 보조, 생활습관 개선 등 통합 치료 효과를 극대화하겠다는 전략이다. 한미약품은 2026년 1분기 IND 신청을 목표로 하고 있다.이와 함께 체지방 감소, 근력 강화, 혈당 조절 등을 아우르는 맞춤형 건기식 및 OTC 패키지 포트폴리오를 구축해 소비재 시장에서의 경쟁력도 강화할 계획이다.한미약품 신제품개발본부장 김나영 전무는 “내년 출시를 목표로, 에페글레나타이드의 허가 승인을 위해 전사적인 노력을 기울이겠다”며 “이번 허가 신청은 또 다른 시작”이라고 강조했다. 이어 “당뇨 적응증, 디지털융합의약품, 건기식 패키지 등 통합적인 LCM 전략을 통해 국내 개발 최초 GLP-1 신약으로서의 가치를 확대하고, 국민의 건강한 체중 관리와 대사질환 통합 관리에 기여할 것”이라고 설명했다.한미약품 박재현 대표는 “한미약품은 에페글레나타이드 출시를 통해 단순한 체중 감량을 넘어 비만·대사 치료 분야의 새로운 지평을 열고, 환자들의 삶의 질을 실질적으로 향상시키는 치료 패러다임 제시를 목표로 하고 있다”고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com