현대제철 신임 사장에 이보룡 현대제철 생산본부장(부사장)이 내정됐다. 서강현 현대제철 사장은 현대자동차그룹 기획조정본부로 자리를 옮긴다.17일 철강업계에 따르면 현대차그룹은 하반기 임원인사에서 이 부사장을 현대제철 사장으로 선임한다. 이 부사장은 1965년생이다. 연세대 금속공학과를 졸업하고 현대차그룹의 강관 제조 계열사인 현대하이스코에 입사했다.현대제철이 2015년 현대하이스코를 합병한 이후 냉연생산실장과 생산기술실장, 연구개발본부장 등 제철소 핵심 업무를 두루 맡았다.서 사장은 현대차그룹의 컨트롤타워인 기획조정본부 수장으로 자리를 옮긴다. 1968년생인 그는 서울대 국제경제학과를 졸업한 뒤 현대차에 입사해 회계관리실장(상무)과 재경본부장(전무), 기획재경본부장(부사장) 등을 거쳐 2023년 말 현대제철 사장에 취임했다. 그룹 ‘재무통’으로 꼽힌다.서 사장은 58억달러(약 8조5000억원) 규모 현대제철 미 루이지애나주 일관제철소 건설 사업 등 계열사 투자·관리 업무에 집중할 것으로 관측된다.한편 현대차그룹은 18일 사장단 인사와 정기 임원인사를 단행할 전망이다. 이번 인사에서 현대차그룹은 완성차 개발을 담당하는 연구개발(R&D)본부의 양희원 본부장(사장)과 그룹 싱크탱크인 HMG경영연구원의 김견 원장(부사장)이 은퇴하고 후임으로 각각 만프레드 하러 부사장, 신용석 세인트루이스 워싱턴대 교수 등이 선임될 것으로 전해지고 있다.김정우 기자 enyou@hankyung.com