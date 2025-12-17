HD현대는 12월 5일 경기도 판교 글로벌R&D센터에서 '급식대가' 이미영 셰프와 함께 '김장 나눔 봉사'를 진행했다. 정기선 HD현대 회장이 이미영 셰프의 레시피로 만든 수육을 준비해 깜짝 등장하는 모습. 사진=HD현대

정기선 HD현대 회장과 임직원들이 12월 5일 경기도 판교 글로벌R&D센터에서 '급식대가' 이미영 셰프와 함께 '김장 나눔 봉사'를 진행했다. 사진=HD현대

HD현대가 지난 5일 경기도 성남시 HD현대 글로벌R&D센터(GRC)에서 ‘김장 나눔 봉사’를 열고 총 7000kg 규모의 김치를 전국 아동생활시설과 성남 지역의 어려운 이웃에게 전달하기로 했다.올해 행사에는 임직원과 임직원의 가족 등 총 32명이 참여했다. 참여자들은 위생복과 마스크를 착용한 뒤 김장 교육을 받았다.‘급식대가’로 알려진 이미영 셰프가 고구마 김치 레시피와 김장 노하우를 전수했다.이날 현장에는 정기선 HD현대 회장이 깜짝 등장했다. 정 회장은 이미영 셰프에게서 수육 레시피를 전수받아 임직원들을 위해 수육을 직접 준비해 제공한 것으로 알려졌다.HD현대는 울산과 인천 등지의 계열사에서도 김장 나눔을 이어갔다.HD현대중공업은 지난 11월 26일 울산에서 ‘2025년 사랑의 김장 나누기’를 열고 6000상자(총 3만kg)를 울산 지역 취약계층 약 4300세대와 복지시설 50곳에 전달했다.HD현대 건설기계 부문도 11월 인천·울산·군산에서 임직원 참여 김장 나눔을 진행해 총 2400박스를 복지 사각지대 이웃에게 전달했다고 밝혔다.HD현대 관계자는 “정기선 회장은 사내 행사에 종종 깜짝 등장해 임직원들과 자연스럽게 소통하고 격려하는 편”이라며 “앞으로도 현장에서 함께하는 나눔과 소통을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com