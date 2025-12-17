글로벌 바이오솔루션 선도기업 노보네시스(Novonesis)와 식품 원료 전문기업 ㈜빅솔이 공동 주최한 ‘2025 Inspiration Week’가 지난 11일 JW 메리어트 서울에서 개최됐다. 이번 행사는 국내 대표 건강기능식품 기업들과 프로바이오틱스 제품 개발 방향을 공유하고 사업화 전략을 논의하기 위해 마련됐다.행사는 노보네시스 기업 소개, 핵심 균주 포트폴리오 발표, 고객사별 Q&A 등으로 구성되었으며, 실제 제품 개발과 연계된 심도 있는 논의가 이어졌다.이날 행사에는 국내 유수의 건강기능식품 기업 4개사가 참여했다. 각 사는 자사 브랜드 전략과 시장 방향성을 바탕으로 제품 개발 기회를 다각도로 검토했으며, 카테고리 확장, 기능성 솔루션의 고도화, 소비자 타깃 강화, 제형 다양화 등 다양한 니즈를 중심으로 노보네시스의 균주 포트폴리오와의 연계 가능성에 대해 여러 관점의 의견을 교환했다.노보네시스의 핵심 균주 포트폴리오를 소개하는 세션에서는 장 건강뿐 아니라 콜레스테롤 관리 등 심혈관 건강, 면역, 수면 및 스트레스, 어린이 성장에 이르기까지 폭넓은 영역에서 축적된 다양한 연구가 강조됐다.노보네시스 관계자는 “한국 프로바이오틱스 시장은 성장 잠재력이 큰 핵심 시장으로, 글로벌 시장에서도 주목하고 있는 상황이다. 빅솔은 노보네시스의 한국 공식 파트너로서, 고객 니즈에 최적화된 균주 솔루션을 제공하고 과학적 근거 기반의 프리미엄 원료 공급을 강화하여 국내 프로바이오틱스 시장 확장을 이끌며 고객사와 동반 성장을 실현해 나가겠다”고 전했다.노보네시스는 크리스찬한센과 노보자임스의 합병을 통해 탄생한 글로벌 바이오솔루션 기업으로, 미생물과 효소, 발효 기술 기반의 다양한 혁신 솔루션을 제공하고 있다. 150여 년간 축적된 R&D 역량을 바탕으로 차별화된 프로바이오틱스 제품을 개발하고 있으며, 한국 시장에서도 다양한 고객사와 협업 중이다.㈜빅솔은 50여 년의 업력을 기반으로 글로벌 원료 공급, 연구개발 투자, 파트너십 확대를 통해 차별화된 식품 원료 솔루션을 제공하는 건강기능식품 원료 전문 기업이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com