금융지주 회장의 연임은 실적만으로 결정되지 않는다. 방향이 맞아야 하고 약속이 지켜져야 한다. 진옥동 신한금융지주 회장은 두 조건을 동시에 충족했다.올해 3분기 누적 순이익은 4조4609억원. 역대 최대 실적이다. 기업대출과 수수료 이익, 비용 효율화가 고르게 뒷받침했고 해외에서는 4대 금융지주 가운데 가장 많은 이익을 벌어들였다. 시장은 이미 숫자로 답을 받았다.진 회장은 말을 앞세우지 않았다. 대신 시장과의 약속을 숫자와 일정으로 구체화했다. 신한금융은 자사주 소각 규모와 시점을 명확히 제시한 밸류업 로드맵을 내놓으며 투자자들의 불확실성을 걷어냈다. 2027년까지 보통주자본비율(CET1)을 13% 이상 안정적으로 유지하면서 자기자본이익률(ROE) 10%, 주주환원율 50%를 달성하겠다는 목표다.이를 위해 향후 3조원 이상 규모의 자사주를 매입·소각해 2027년 말까지 발행주식 수를 4억5000만 주 수준으로 줄이겠다는 계획도 밝혔다. 실제로 신한금융은 올해 2분기 8000억원 규모의 자사주 추가 취득·소각을 결의하며 실행에 나섰다. 지금까지 정기 주주총회와 분기별 실적발표회를 통해 그룹 현황을 투명하게 공개해왔고 국내외 기업설명(IR)과 투자자 콘퍼런스를 통해 연간 500회 이상 투자자 소통을 이어오고 있다.밸류업 로드맵은 여기에 그치지 않았다. 진 회장은 직접 해외 기관투자가들을 찾아 이행 상황을 설명했다. 2023년 4월 일본 기관투자가를 대상으로 취임 이후 첫 해외 IR에 나서며 글로벌 투자자들과의 접점을 넓히기 시작했다. 올해 2월에도 일본을 다시 찾아 일본 금융청과 일본은행(BOJ), 다이와증권·미즈호·SMBC 등 주요 금융기관 및 기관투자가들과 만나 신한금융의 실적과 기업가치 제고 계획 이행 상황을 공유했다. 5월에는 영국 런던과 독일 프랑크푸르트, 폴란드 바르샤바 등 유럽 주요 금융 허브를 순회하며 현지 기관투자가 대상 IR을 진행했다.이 자리에서 진 회장은 ▲자기자본이익률(ROE) 개선 ▲CET1 비율 13% 이상 유지 ▲주주환원 확대 등 밸류업 계획의 진행 상황을 설명하며 “시장이 요구한 약속을 일관되게 이행하고 있다”는 점을 강조했다.유럽 방문 기간 중에는 골드만삭스 경영진과 연쇄 미팅을 갖고 자산운용·투자금융(IB) 부문 강화와 그룹 자산관리(WM)와의 시너지 확대 방안도 논의했다.민생 회복이라는 정부 기조 속에서 진 회장은 ‘생산적 금융’을 또 하나의 실행 과제로 끌어올렸다. 신한금융은 ‘신한 K-성장! K-금융! 프로젝트’를 통해 2030년까지 93조~98조원 규모의 생산적 금융을 공급하겠다는 계획을 내놨다. 반도체·에너지·지역 인프라 등 국가 전략산업을 중심으로 금융이 산업 경쟁력 강화와 성장 기반 확충의 마중물 역할을 하겠다는 구상이다. 반도체 클러스터 인프라와 광역교통망(CTX) 사업에 각각 5조원 규모의 금융 주선을 추진하고 데이터센터·신재생에너지·배터리에너지저장장치(BESS) 등 미래 산업을 겨냥한 펀드 조성에도 속도를 내고 있다. 신용보증기금과의 협력을 통한 지역 인프라 금융, 12조~17조원 규모의 포용적 금융 역시 병행하며 실행력을 점검하는 전담 조직(PMO)도 가동 중이다.디지털 전략은 민생 현장에서 그 효과를 체감하게 했다. 대표 사례가 상생 배달 플랫폼 ‘땡겨요’다. 진 회장이 은행장 시절 출범시킨 땡겨요는 올해 10월 기준 회원 수 756만 명, 주문액 8000억원을 기록하며 공공 배달앱 가운데 가장 빠른 확장세를 보이고 있다. 낮은 수수료 구조에 더해 마케팅·광고비 지원, 경영 컨설팅 프로그램 등을 통해 소상공인 부담을 줄이는 한편 온누리상품권·지역사랑상품권 결제 연계로 골목상권과의 접점도 넓혔다. 최근에는 골목형 상점가와의 협약을 통해 생활·민생 분야 생산적 금융의 실험을 디지털 플랫폼으로 확장하고 있다.진 회장의 취임 3년, 신한금융의 성적표는 분명해졌다. 그의 연임은 성적표와 방향성이 동시에 확인된 결과다.김태림 기자 tae@hankyung.com