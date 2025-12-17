연세사랑병원 어깨상지팀 김철 원장이 초음파로 어깨질환을 검사하고 있다. 사진=연세사랑병원

관절 전문 연세사랑병원은 회전근개건병증 치료를 위한 자가 혈소판 풍부 혈장(PRP) 주사 치료를 신의료기술로 신청했다고 17일 밝혔다.회전근개건병증은 회전근개 힘줄에 퇴행성 변화가 발생하면서 통증과 기능 제한을 유발하는 대표적인 어깨 질환이다. 건염·건증·부분파열·어깨충돌증후군 등을 포함한다.주된 원인은 퇴행성 변화다. 나이가 많은 중장년층 뿐 아니라 어깨를 많이 쓰는 사람에게 흔히 생긴다. 초기에는 약물치료나 물리치료, 주사 치료 등 보존적 치료를 시행하지만 증상이 악화해 회전근개의 파열이 진행되면 일상생활에 큰 불편이 생길 수 있다.PRP 주사 치료는 환자 본인의 혈액을 채취해 원심분리 과정을 거쳐 혈소판을 농축한 뒤 성장인자가 풍부한 혈장을 병변 부위에 주입하는 치료 방법이다. 정형외과 영역 전반에서 PRP 활용에 대한 연구를 활발히 진행하고 있다. 회전근개건병증 환자 대상 안전성과 임상적 유용성에 대한 근거들이 보고되고 있다. 특히 자가 혈액을 활용하는 특성상 알레르기나 거부 반응 위험이 낮은 점도 장점이라는 게 연세사랑병원 설명이다.현재 정형외과 분야에서 신의료기술로 고시된 PRP 적용 범위는 상과염, 무릎 골관절염, 회전근개봉합술 등 주입으로 제한돼 있다.이번에 연세사랑병원에서 신청한 기술은 회전근개건 내 또는 견봉하 관절, 관절와상완골 관절 내에 혈소판 풍부 혈장을 주입해 통증 완화와 기능 개선을 목적으로 적용되는 치료다.고용곤 병원장은 “회전근개건병증은 수술 이전 단계에서도 통증과 기능 제한으로 환자 삶의 질을 크게 저하할 수 있는 질환”이라며 “이번 신의료기술 신청은 기존 임상 경험과 연구 근거를 토대로 수술 전 단계 환자에게 적용할 수 있는 치료 옵션을 검증받기 위한 과정”이라고 말했다.김태림 기자 tae@hankyung.com