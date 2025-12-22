존 림 삼성바이오로직스 대표, ‘초격차 경쟁력’으로 ‘글로벌 톱티어 CDMO’ 견인[2025 올해의 CEO]

제약바이오 부문 올해의 CEO

삼성바이오로직스 존 림 대표이사. 사진=삼성바이오로직스

국내 ‘바이오 대장주’ 삼성바이오로직스는 올해에도 수주, 실적 등 다방면에서 역대 최대 성과를 기록하며 글로벌 톱티어 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 기업으로서의 위상을 더욱 확고히 했다. 그 중심에는 글로벌 제약바이오 정통 전문가로서 K-바이오 신화를 이끈 존 림 대표의 리더십이 있었다.삼성바이오로직스는 존 림 대표 취임 이후 매년 역대 최고 실적을 경신해오고 있다. 2022년 국내 제약바이오 업계 최초로 매출 3조원을 넘어선데 이어 2024년에는 연매출 4조원을 돌파하는 기록을 세웠다.올해에도 연결 기준 ‘연매출 5조원’ 돌파가 기대되고 있다. 삼성바이오로직스는 실적 전망 공시(가이던스)를 통해 전년 대비 25~30% 성장한 5조6841억~5조9115억원의 매출 목표를 제시한 바 있다. 삼성바이오로직스는 본연의 CDMO 사업을 중심으로 한 별도 기준 실적에 대해 25~30% 성장한 연매출 4조3714억~4조5462억원을 전망하고 있다.이 같은 고속 성장은 어느새 삼성바이오로직스의 수장을 맞은 지 6년 차에 접어든 존 림 대표의 뛰어난 수주 역량과 ‘생산능력·포트폴리오·글로벌 거점’ 3대축 확장 전략에 바탕을 두고 있다.존 림 대표는 제넨텍, 로슈 같은 글로벌 제약사에서 기술운영, 제품 개발 및 연구개발 등 다양한 분야를 맡아 리더십을 발휘한 전문가이다. 그는 그동안 쌓아온 폭넓은 글로벌 네트워크를 통해 삼성바이오로직스의 세일즈를 진두지휘하며 수주 성과 창출에 기여하고 있다. 삼성바이오로직스의 수주 성과는 존 림 대표의 탄탄한 글로벌 네트워크가 뒷받침하고 있다는 평가다.존 림 대표 취임 이후 삼성바이오로직스의 공시 기준 누적 수주 총액은 17조원을 넘겼다. 2025년 연간 수주 누적액도 5조5959억원으로 창립 이래 최대 규모로 나타났다.올해 삼성바이오로직스가 따낸 위탁생산(CMO) 계약은 총 9건이다. 지난 1월 역대 최대 규모인 2조747억원(14억1011만 달러)을 시작으로 글로벌 제약사들과 잇따라 수주 계약을 체결해오고 있다. 지난 9월에는 미국 행정부의 관세 압박으로 인한 대미 수출 환경 위축 속에서도 미국 소재 제약사와 1조8001억원(12억9464만 달러) 규모의 초대형 CMO 계약을 성사시키며 흔들림 없는 글로벌 경쟁력을 입증하기도 했다.존 림 대표는 세일즈 성과 외에도 과감한 선제적 투자 및 현장 중심 경영으로 삼성바이오로직스를 지금의 위치까지 견인했다. 취임 직후 단일 공장 기준 세계 최대 생산능력을 갖춘 4공장(24만L) 증설을 성공적으로 마친데 이어 총 7조5000억원을 투입해 4개 공장 규모의 제2바이오캠퍼스 구축에 나선다는 계획을 발표했다.제2바이오캠퍼스의 첫 공장인 생산능력 18만L의 5공장이 지난 4월 성공적으로 가동을 시작하며 삼성바이오로직스는 총 78만5000L에 달하는 세계 1위 수준의 생산능력을 갖추게 됐다. 이로써 추가적인 대형 수주를 위한 인프라가 완성된 셈이다. 삼성바이오로직스는 2032년까지 제2바이오캠퍼스(5~8공장)를 완공해 132만5000L 규모의 초격차 생산능력 확보에 나선다는 구상이다.최근에는 제3바이오캠퍼스 건립을 위한 부지 확보 작업도 완료했다. 제3바이오캠퍼스에는 ▲세포·유전자치료제(CGT) ▲항체백신 ▲펩타이드 등 다양한 모달리티 생산시설을 구축해 항체의약품 중심의 포트폴리오에서 한 단계 확장된 차세대 의약품 생산 기반을 마련할 계획이다.무엇보다 존 림 대표는 ‘4E(Excellence) 경영철학’을 기반으로 신뢰할 수 있는 글로벌 파트너로서 삼성바이오로직스의 위상을 정립하고 있다. 4E는 △고객 만족(Customer Excellence) △운영 효율성(Operation Excellence) △품질(Quality Excellence) △임직원 역량(People Excellence) 강화를 의미한다. 존 림 대표는 4E를 임직원들에게 적극 주문하며 ‘초격차 경쟁력’을 구축하려 한다.여기에 △단순화(Simplification) △표준화(Standardization) △확장성(Scalability)의 ‘3S’를 통합적으로 적용함으로써 글로벌 톱티어 CDMO로서의 생산 경쟁력을 지속 강화해간다는 계획이다.1961년생, 컬럼비아대 화학공학 학사, 스탠퍼드대 화학공학 석사,노스웨스턴대 MBA1989년 야마노우치제약 영업 및 마케팅 EVP, CFO2004년 제넨텍 VP, CFO2010년 로슈 VP, CFO2018년 삼성바이오로직스 CMO2 담당 부사장2020년 삼성바이오로직스 대표이사 사장(현)민보름 기자 brmin@hankyung.com