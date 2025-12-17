전 장르 수용 가능한 복합 공연장 XSCALA(엑스칼라), 도심형 복합 콘텐츠 플랫폼 지향

공연장 인프라를 통한 공연사업 차별화 전략... 차세대 K-컬처 거점으로 공연 포트폴리오 본격 확대

XSCALA(엑스칼라) 공연장 내부 사진(티엠이 그룹 제공)

종합 엔터테인먼트 기업 TME Group(티엠이 그룹)은 신세계와 협업해 공연 사업에 본격 착수한다고 17일 밝혔다.첫 번째 프로젝트는 서울 신세계 본점에 위치한 ‘메사홀’의 운영 계약을 체결하고, 전면 리노베이션을 거쳐 최신 음향·조명 시스템을 갖춘 630석 규모의 프리미엄 전문 공연장 ‘XSCALA(엑스칼라)’로 새롭게 문을 연다.XSCALA는 세계적 공연장 명칭 ‘스칼라(Scala)’에 ‘X’를 결합해 완성도의 극치를 뜻하는 ‘Extreme 10’을 상징하며, 동시에 ‘X’는 무한의 확장성과 상상력을 표현한다. 이는 예술성과 기술, K-POP을 비롯한 국내 공연 산업의 글로벌 확장 가능성을 함께 담아낸 명칭이다.첫 개막작으로는 오는 20일 시작되는 2025 이무진 소극장 콘서트 '오늘의, eMUtion(이무션)'이 예정돼 있다.안석준 티엠이 그룹 대표 “XSCALA는 대중가수 공연부터 뮤지컬까지 수용 가능한 도심형 복합 공연장으로, 최신 무대 시스템과 몰입도 높은 관람 환경을 바탕으로 서울 도심의 새로운 문화 랜드마크로 자리매김할 것”이라며, “이번 공연장 운영을 시작으로, TME Group의 공연 사업 포트폴리오를 확대해 IP 중심의 라이브 콘텐츠 사업 강화에도 속도를 내겠다”고 전했다.한편, TME Group은 넷플릭스 글로벌 Top10에 5주 연속 진입한 '미지의 서울', 아마존 프라임 비디오에서 주목받은 '컨피던스맨 KR', TV CHOSUN 드라마 '다음 생은 없으니까' 등을 제작한 종합 엔터테인먼트사다.강홍민 기자 khm@hankyung.com