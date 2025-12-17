안국건강, ‘아이원 루테인지아잔틴 미니’ 리뉴얼

안국건강은 ‘아이원 루테인지아잔틴 미니’가 2025년 신규 식약처 기능성 인정 루테인지아잔틴추출복합물 개별인정형 원료로 업그레이드해 리뉴얼 출시한다고 17일 밝혔다.‘아이원 루테인지아잔틴 미니’는 눈 건강기능식품으로 최근 누적 판매량 1,200만 박스(30캡슐 기준)를 돌파했다.해당 제품에 새롭게 적용된 루테인지아잔틴추출복합물은 인체적용시험 결과, 침침한 눈을 개선하는 지표인 황반색소밀도(MPOD) 증가뿐 아니라 눈부심 및 광 피로 회복 개선이 확인됐다. 해당 원료는 ‘아이원 루테인지아잔틴 미니’에 최초 적용됐다.또한 미국 국립안연구소(NEI)가 진행한 ‘연령 관련 안구질환 대규모 연구(AREDS2)’에서 확인된 황반변성 진행 억제에 효과적인 루테인과 지아잔틴을 5:1 비율로 배합했으며, 루테인과 총 지아잔틴을 식약처 일일 권장 섭취량 기준 최대치인 20mg 함유했다.‘아이원 루테인지아잔틴 미니’에는 안국건강 전용 농장에서 재배한 마리골드꽃에서 루테인과 지아잔틴을 각각 독립적으로 추출한 후 복합해 불순물이 적은 루테인지아잔틴추출복합물이 함유됐다. 또한 소화와 흡수까지 고려한 식물성 미니 캡슐로, 부드러운 목 넘김이 특징이다. 1일 1회, 하루 한 캡슐을 물과 섭취하면 된다.안국건강 관계자는 “루테인과 지아잔틴은 체내에서 스스로 생성되지 않기 때문에 반드시 외부로부터 섭취해야 하는 영양소”라며 “운전 중 터널을 빠져나올 때 시야가 불편하거나 밤에 운전할 때 빛 번짐을 느껴본 분들이라면, 이번에 새롭게 업그레이드된 ‘아이원 루테인지아잔틴 미니’를 꼭 섭취해 보길 추천한다”고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com