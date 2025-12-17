오늘까지 정당계약... ‘시흥거모지구 대방 엘리움' 실부담 계약금 5%

'시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체Ⅰ·Ⅱ’ 의 정당계약이 견본주택에서 오늘까지 진행된다. 견본주택은 시흥시 장곡동 일원에 위치하며 정당계약은 오전 10시부터 오후 5시까지 진행된다.해당 단지는 1차 계약금 5% 정액제로 초기 자금 부담을 낮추면서 고급 아트월, 주방벽 및 상판 엔지니어드스톤, 13인치 월패드, 벤치형 신발장 등 고급 가전 및 마감재를 한시적 무상제공하고 있다. 또한, 시흥시에 3년 만에 신축 아파트 공급이 이루어지는 것으로 수요자들의 관심이 집중됐다.단지가 지어질 예정인 시흥거모지구는 약 1만여 세대의 주거와 상업, 업무지역이 어울린 공공택지 대규모 신도시로 '대방 엘리움'은 1, 2단지, 지하 2층~지상 최고 23층, 총 682세대로 조성된다. 선호도 높은 △84㎡ △122㎡ 실속 높은 4베이 구조에 중대형 평면 위주로 구성되어 거모지구 내에서도 희소성 높은 타입 구성 단지로 기대를 모으고 있다.인근 교통환경으로는 지하철 4호선과 수인분당선을 이용할 수 있는 신길온천역이 인접해 위치하고 있으며, 서해선, 신안산선(예정)을 이용할 수 있는 시흥시청역과 초지역을 통해 다양한 수도권 광역철도망을 이용할 수 있다.또한 서안산IC 및 군자JC로의 진출입이 용이하며 영동고속도로, 광명시흥고속도로 등을 이용하여 인천광역시, 판교, 수원, 광명 등으로의 접근성도 우수하다.더불어 시흥 배곧서울대병원(29년 개원예정), 시흥신세계프리미엄아울렛, 트레이더스안산점, 롯데백화점안산점 등 주변 생활 편의시설을 편리하게 이용이 가능하다.단지는 전 세대에 자연환기에 탁월한 맞통풍 구조를 적용했으며, 5.1m 광폭거실(전용 84㎡ 기준)이 설계됐다. 거실과 침실1에는 유리난간이 적용돼 시각적 개방감은 물론 고급스러운 외관까지 갖췄으며, 세대당 1.85대(1차 기준)의 여유로운 주차공간을 확보했다.단지 내부에는 실내 골프연습장, 피트니스센터, 북카페 등 다양한 커뮤니티 시설이 들어설 예정이다.‘시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체Ⅰ·Ⅱ’ 정당계약에 대한 자세한 사항은 공식 홈페이지와 대표전화를 통해 확인 가능하다. 시공은 대방산업개발이 한다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com