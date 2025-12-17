‘포스트 쿠사마 야요이’ 아야코 록카쿠 작품 청약 개시

아티피오 3호 조각투자, 12월17일부터 공모 청약

‘현대미술 작가 중 수익성 5위’…시장에서 검증받은 ‘핑거 페인팅의 아이콘’

공모 총액 5억5천만 원… 최소 1만 원으로 블루칩 작품 투자 참여 기회

아야코 록카쿠(Ayako Rokkaku), Untitled (2021) 사진 제공 : 아티피오

“감정의 순수한 흔적이 응축된 대표작”

“다카시· 나라를 잇는 일본 네오팝 대표 작가”