리딩 금융그룹의 자리를 지키는 일은 공격적으로 추격하는 것보다 더 어렵다. 양종희 KB금융지주 회장은 과감한 확장보다 리딩 금융그룹의 안정적 유지를 선택했다. 흔들리지 않는 수익 구조를 만드는 데 집중했고 시장은 그 선택을 주가와 실적으로 평가했다. KB금융지주 주가는 2025년 한 해 동안 50% 이상 뛰었다. 11월 13일에는 장중 14만원을 터치했고 12월 현재는 12만원대에서 거래되고 있다. 시가총액은 47조2600억원으로 1년 만에 13조원이 불었다. 유가증권시장 시총 순위는 9위다.실적은 더 분명하다. 보험, 증권, 카드, 캐피탈, 자산운용 등 주요 자회사들이 각 영역에서 상위권 실적을 기록했고 그룹의 핵심인 KB국민은행은 리딩뱅크 자리를 다시 탈환했다. KB금융의 3분기 누적 순이익은 5조1217억원. 금융지주 최초 분기 중 ‘5조 클럽’에 오른데 이어 경쟁 그룹과의 격차도 눈에 띄게 벌어졌다.양 회장은 은행과 보험, 지주 조직을 모두 경험한 몇 안 되는 금융지주 최고경영자(CEO)다. 1989년 국민은행에 입행해 종합기획부와 재무기획부, 서초역지점장 등 핵심 보직을 두루 거쳤다. 은행 영업과 리스크 관리 전반을 경험했다는 얘기다.KB금융지주 설립 이후에는 이사회 사무국장과 경영관리부장, 지주 전략담당 상무, 부사장 등을 맡았다. 통상 은행 내 요직을 거쳐 행장으로 올라서는 경로와 달리 비교적 이른 시점부터 더 큰 조직인 금융지주 차원의 의사결정 구조를 몸으로 익힌 셈이다. 2016년에는 KB손해보험 사장을 맡아 보험 산업까지 직접 이끌었다. 단일 계열사 성과보다 그룹 전체의 수익 구조와 자본 효율을 먼저 고려하는 시각이 이 과정에서 자연스럽게 자리 잡았다는 분석이 나온다.양 회장 취임 이후 KB금융은 비은행 부문을 중심으로 한 포트폴리오 다변화를 가속화했다. 이자이익과 비이자이익 전반이 고르게 개선되며 그룹 전체 수익 가운데 비은행 부문 비중은 약 40%까지 올라섰다.주주환원 정책에서도 방향은 분명하다. KB금융은 지난해 10월 ‘지속가능한 밸류업 방안’을 발표하고 보통주자본(CET1) 비율과 주주환원을 연계한 기업가치 제고 프레임워크를 도입했다. CET1 목표치를 설정하고 초과 자본을 주주환원 재원으로 활용하는 구조다. 이에 따라 주주환원율은 2023년 38%에서 2024년 39.8%로 높아졌고 2025년에는 50% 수준이 예상된다.양 회장은 단기 성과에 그치지 않겠다는 메시지도 분명히 하고 있다. 위험가중자산이익률(RoRWA) 중심의 질적 성장 기조를 앞세워 경영관리 체계를 정비했고 기업가치 제고 계획의 이행 상황을 공시를 통해 지속적으로 공개하고 있다. 생산적·포용금융 역시 같은 맥락이다. KB금융은 국가 전략산업과 성장 기업을 겨냥해 110조원 규모의 금융 지원을 추진한다. 단순한 정책 참여를 넘어 대형 투자금융 기회를 선제적으로 발굴하겠다는 구상이다.리딩금융을 ‘더 굳건하게 지키는 전략’이 실적과 주가, 그리고 중장기 청사진으로 연결되고 있다는 평가가 나온다.김태림 기자 tae@hankyung.com