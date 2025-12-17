서울 종로구 한 주차장 전기차 충전시설 모습. 사진=연합뉴스

한국소비자원 제공

전기차 충전 요금 체계가 제각각인데다 요금 표시까지 미흡해 소비자 불편이 이어지고 있다.17일 한국소비자원이 전기차 충전기 보급 대수 기준 상위 20개 충전사업자를 대상으로 충전요금과 요금 표시 실태를 조사한 결과 최근 2년간(2023년7월~2025년6월) 전기차 충전 관련 피해 상담은 총 101건에 달했다.이 중 요금·결제 관련 불만이 63.4%(64건)로 가장 큰 비중을 차지했다.이외 충전기 고장·장애 20.8%(21건), 포인트 환급 15.8%(16건)이 뒤를 이었다.조사결과 전기차 충전요금은 가입 여부와 사업자에 따라 큰 차이를 보였다. GS차지비, 파워큐브 등 주요 20개 사업자의 완속 충전 요금을 비교한 결과 회원가가 kWh(킬로와트시)당 293.3원으로 가장 저렴했다.반면 특정 사업자 회원이 다른 사업자의 충전기를 이용할 떄 적용되는 로밍가는 평균 397.9원이었고 비회원가는 446원으로 가장 비쌌다.급속 충전요금 역시 회원가·로밍가·비회원가 순으로 가격 차이를 보였다.요금 자체뿐 아니라 요금 정보를 확인하기 어렵다는 점도 문제로 지적됐다. 관련 법령에 따라 전기차 충전요금은 현장 게시판이나 홈페이지, 모바일앱을 통해 소비자에게 제공돼야 하지만 상당수 사업자가 이를 제대로 지키지 않은 것으로 조사됐다.국내 19개 완속 충전 사업자 중 요금을 표시하지 않은 사업자는 57.9%(11개)였고, 17개 급속충전 사업자 중 충전요금을 표시하지 않은 사업자는 23.5%(4개)로 확인됐다.또 온라인 앱을 운영하는 사업자도 차이가 있었다. 조사 대상 19개 사업자 중 73.7%(14개)만 회원가입 없이 충전요금을 확인할 수 있었으며 나머지 26.3%(5개)는 앱 가입을 해야만 요금 확인이 가능했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com